Гильермо дель Торо спродюсирует англоязычный ремейк «Оцепеневших от страха»

Производством хоррора будет заниматься компания Fox Searchlight, с которой дель Торо работал над «оскароносной» «Формой воды». Сценарий напишет Саша Джерваси, работавший над лентами «Терминал» и «Хичкок». Режиссером выступит автор оригинального фильма Демиан Рунья.
В «Оцепеневших от страха» действие развивается в пригороде Буэнос-Айреса, где происходят странные и ужасающие события, разбираться в которых предстоит специалистам по паранормальным явлениям и детективу из отдела по расследованию убийств.