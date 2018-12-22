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Гильермо дель Торо спродюсирует англоязычный ремейк «Оцепеневших от страха»

22 декабря
2018 год

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22 декабря 2018
Гильермо дель Торо выступит продюсером англоязычного ремейка аргентинского хоррора 2017 года «Оцепеневшие от страха», высоко оцененного американскими критиками, сообщает Variety.

Гильермо дель Торо спродюсирует англоязычный ремейк «Оцепеневших от страха»
фото: "Оцепеневшие от страха"

Производством хоррора будет заниматься компания Fox Searchlight, с которой дель Торо работал над «оскароносной» «Формой воды». Сценарий напишет Саша Джерваси, работавший над лентами «Терминал» и «Хичкок». Режиссером выступит автор оригинального фильма Демиан Рунья.

В «Оцепеневших от страха» действие развивается в пригороде Буэнос-Айреса, где происходят странные и ужасающие события, разбираться в которых предстоит специалистам по паранормальным явлениям и детективу из отдела по расследованию убийств.
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