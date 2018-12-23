Названы худшие фильмы 2018 года

Список Indiеwire был составлен на основе данных агрегатора рецензий Metacritic, так что наименования в этом рейтинге значительно отличаются от частного мнения The Hollywood reporter. Впрочем, «Кодекс Готти» есть и тут – он занимает «почетную» девятую строчку.
Возглавляет рейтинг Indiеwire политическая документалка «Смерть нации», в котором проводятся параллели между Дональдом Трампом и Авраамом Линкольном. Историки критиковали картину за огромное количество лжи. А на сайте Metacritic «Смерть нации» получила настолько разгромные рецензии, что теперь находится на последнем месте (11 819-е).