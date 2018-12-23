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Названы худшие фильмы 2018 года

23 декабря
2018 год

Новости кино >>
23 декабря 2018
Американские кинокритики продолжают подводить итоги уходящего 2018 года и теперь радуют читателей и зрителей списками худших фильмов. Такие рейтинги опубликовали, в частности, издания The Hollywood reporter и Indiеwire.

Названы худшие фильмы 2018 года
фото: "Кодекс Готти"

Список худших фильмов, по версии The Hollywood reporter, возглавляет «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой в главной роли. На второй строчке – «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном, на третьей – завершение эротической франшизы «50 оттенков свободы». Также в десятку худших попали мелодрама с Оскаром Айзеком и Оливией Уайлд «Сама жизнь», комикс «Веном» с Томом Харди, сказка Disney «Щелкунчик и четыре королевства», англоязычный дебют Дениз Гамзе Эргювен «Лос-Анджелес в огне» с Холли Берри, военная драма «Операция «Шаровая молния» с Даниэлем Брюлем и Розамунд Пайк, фантастическая сказка «Излом времени» и хоррор Луки Гуаданьино «Суспирия».

Список Indiеwire был составлен на основе данных агрегатора рецензий Metacritic, так что наименования в этом рейтинге значительно отличаются от частного мнения The Hollywood reporter. Впрочем, «Кодекс Готти» есть и тут – он занимает «почетную» девятую строчку.

Возглавляет рейтинг Indiеwire политическая документалка «Смерть нации», в котором проводятся параллели между Дональдом Трампом и Авраамом Линкольном. Историки критиковали картину за огромное количество лжи. А на сайте Metacritic «Смерть нации» получила настолько разгромные рецензии, что теперь находится на последнем месте (11 819-е).

Вторую строчку у Indiеwire занимает лента «Лондонские поля» с Эмбер Херд и Джимом Стерджессом, на третьем месте – «Исчезновение Сидни Холла» с Логаном Лерманом и Эль Фаннинг, на четвертом – «Расправа» с Брюсом Уиллисом, а замыкает пятерку худших уже упомянутая The Hollywood reporter «Сама жизнь».
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