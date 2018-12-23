Энсел Эльгорт станет «великим самозванцем»

Компания Participant Media вместе с издательством Conde Nast сделают фильм, основанный на статье журналиста Дэниэла Райли для журнала GQ «Великий самозванец из старшей школы» (The Great HigH School Imposter), главную роль в ленте сыграет Энсел Эльгорт, сообщает Deadline.
фото: "Малыш на драйве"
Статья в GQ рассказывала про украинского парня Артура Самарина, который уехал в США по обменной программе типа Work and Travel и решил обманом остаться в Америке. Он познакомился с парой, которая была готова его «усыновить». Самарин, которому на тот момент было 22 года, получил поддельные документы, по которым ему было 17 лет, поступил в школу, где стал отличником, готовился к колледжу и мечтал работать в NASA, пока афера все-таки не стала достоянием общественности. На Самарина заявил 15-летний подросток, с которым якобы у парня была сексуальная связь.