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Энсел Эльгорт станет «великим самозванцем»

23 декабря
2018 год

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23 декабря 2018
Компания Participant Media вместе с издательством Conde Nast сделают фильм, основанный на статье журналиста Дэниэла Райли для журнала GQ «Великий самозванец из старшей школы» (The Great HigH School Imposter), главную роль в ленте сыграет Энсел Эльгорт, сообщает Deadline.

Энсел Эльгорт станет «великим самозванцем»
фото: "Малыш на драйве"

Статья в GQ рассказывала про украинского парня Артура Самарина, который уехал в США по обменной программе типа Work and Travel и решил обманом остаться в Америке. Он познакомился с парой, которая была готова его «усыновить». Самарин, которому на тот момент было 22 года, получил поддельные документы, по которым ему было 17 лет, поступил в школу, где стал отличником, готовился к колледжу и мечтал работать в NASA, пока афера все-таки не стала достоянием общественности. На Самарина заявил 15-летний подросток, с которым якобы у парня была сексуальная связь.

Главную роль сыграет Энсел Эльгорт, известный по роли в картине «Малыш на драйве». Эльгорт, кроме того, играет в экранизации «Щегла» и заявлен в качестве исполнителя главной роли в «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. Эльгорт также выступит одним из исполнительных продюсеров проекта. Сценарий для фильма напишет Майк Маковски, автор недавней фантастической драмы «Кажется, мы остались одни» с Питером Динклэйджем и Эль Фаннинг.
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