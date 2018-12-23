Проект о создателе Shapchat возглавил «черный список» голливудских сценариев

В этом году «Черный список» возглавил проект «Гений из студенческого братства» (Frat Boy Genius), который, со слов сотрудницы Snapchat, рассказывает о жизни и становлении основателя популярного сервиса Эване Шпигеле. На второй строчке – история сурового отца знаменитых теннисисток сестер Уильямс, на третьей – любопытный проект про девушку, которая в одиночестве и с разряженным телефоном возвращается домой в Хэллоуин и становится жертвой интернет-троллей. В пятерке лидеров также находятся проекты про журналиста Мэтта Драджа, раскопавшего историю Моники Левински и Билла Клинтона, и фантастический проект «Круглосточные гамбургеры Гарри» (Harry’s All Night Hamburgers) про неудачливого старшеклассника, обнаружившего в старой закусочной портал в параллельные миры.