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Проект о создателе Shapchat возглавил «черный список» голливудских сценариев

23 декабря
2018 год

Новости кино >>
23 декабря 2018
На этой неделе стал известен «Черный список» сценариев Голливуда – проектов, которые пока не превратились в фильм, но имеют большой потенциал, по мнению студийных боссов.

Проект о создателе Shapchat возглавил «черный список» голливудских сценариев
фото: https://blcklst.com/

В таком списке в предыдущие годы были, например, такие «оскаровские» хиты, как «Миллионер из трущоб», «Операция «Арго» и «Игра в имитацию», а в прошлом году его возглавил проект «Руины», над которым сейчас работает Джастин Курзель и исполнители главных ролей Марго Робби и Маттиас Шонартс.

В этом году «Черный список» возглавил проект «Гений из студенческого братства» (Frat Boy Genius), который, со слов сотрудницы Snapchat, рассказывает о жизни и становлении основателя популярного сервиса Эване Шпигеле. На второй строчке – история сурового отца знаменитых теннисисток сестер Уильямс, на третьей – любопытный проект про девушку, которая в одиночестве и с разряженным телефоном возвращается домой в Хэллоуин и становится жертвой интернет-троллей. В пятерке лидеров также находятся проекты про журналиста Мэтта Драджа, раскопавшего историю Моники Левински и Билла Клинтона, и фантастический проект «Круглосточные гамбургеры Гарри» (Harry’s All Night Hamburgers) про неудачливого старшеклассника, обнаружившего в старой закусочной портал в параллельные миры.
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