Завершились съемки «Чудо-женщины 1984»

Завершились съемки фильма «Чудо-женщина 1984
» – продолжения популярного супергеройского комикса, вышедшего на экраны в 2017 году, сообщила в своем Instagram
исполнительница главной роли Галь Гадот
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Актриса рассказала, что вторую «Чудо-женщину» снимали в четырех разных локациях в трех странах, в состав съемочной группы входило более тысячи человек. Галь Гадот также поблагодарила режиссера Пэтти Дженкинс, которая, по словам актрисы, давала творческую свободу актерам и за время съемок стала для нее настоящим другом. И поблагодарила фанатов, благодаря поддержке которых второй фильм все-таки случился.
Первая «Чудо-женщина
» выходила в июне 2017 года, в мировом прокате она получила более 800 млн долларов. После этого студии Warner Bros. и DC Films приняли решение о создании сиквела, режиссером которого также выступает Пэтти Дженкинс. Картина «Чудо-женщина 1984» выйдет на экраны 5 июня 2020 года.