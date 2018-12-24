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Антон Васильев возвращается в полицию

24 декабря
2018 год

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24 декабря 2018
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки четвёртого сезона детективного сериала «Невский», сообщает пресс-служба канала НТВ.

Антон Васильев возвращается в полицию
фото: Пресс-служба канала НТВ

В новом сезоне Павел Семёнов, роль которого неизменно исполняет актёр Антон Васильев, принимает решение вернуться на службу в полицию: он вновь занимает пост начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району.

Вернуться в правоохранительные органы Семёнова заставляет трагическая гибель близкого человека. Непосредственным начальником вновь вернувшегося Павла становится подполковник Андрей Михайлов (Андрей Гульнёв), перед которым поставлена задача навести порядок не только в самом Управлении, но и на улицах района.

Михайлов не знает, что Семёнов лично расправился с убийцами близкого человека, и что его возращение на службу нечто большее, чем просто работа: преступникам удаётся избежать справедливого наказания, и Павел вершит правосудие собственными руками. И помогает ему в этом один из бывших членов группы «Архитекторов», который стремится сделать из Семёнова такого же профессионального ликвидатора, которым и является сам.
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