Антон Васильев возвращается в полицию

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки четвёртого сезона детективного сериала «Невский», сообщает пресс-служба канала НТВ.
фото: Пресс-служба канала НТВ
В новом сезоне Павел Семёнов, роль которого неизменно исполняет актёр Антон Васильев, принимает решение вернуться на службу в полицию: он вновь занимает пост начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району.
Вернуться в правоохранительные органы Семёнова заставляет трагическая гибель близкого человека. Непосредственным начальником вновь вернувшегося Павла становится подполковник Андрей Михайлов (Андрей Гульнёв), перед которым поставлена задача навести порядок не только в самом Управлении, но и на улицах района.
Михайлов не знает, что Семёнов лично расправился с убийцами близкого человека, и что его возращение на службу нечто большее, чем просто работа: преступникам удаётся избежать справедливого наказания, и Павел вершит правосудие собственными руками. И помогает ему в этом один из бывших членов группы «Архитекторов», который стремится сделать из Семёнова такого же профессионального ликвидатора, которым и является сам.