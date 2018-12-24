Про детей-помощников Шерлока Холмса снимут сериал

Сценарист Том Байдвелл в интервью BBC Writers Room, посвященного новому мини-сериалу «Обитатели холмов», рассказал, что сейчас разрабатывает для Netflix сериал, главными героями которого станут юные беспризорники, помогающие Шерлоку Холмсу распутывать дела.
фото: "Шерлок"
«Это проект мечты и моя самая давняя идея, которую я предлагал разным продюсерам в течение десяти лет», – сказал Байдвелл.
Старания сценариста оценил стриминг-сервис Netflix, который поддержал развитие проекта и, по словам Байдвелла, «позволяет быть очень амбициозными» творческой группе. Проект Байдвелл разрабатывает вместе с командой, с которой делал британский трагикомический сериал «Мой безумный дневник», выходивший с 2013 по 2015 годы.
Несмотря на то, что юные помощники Шерлока редко появляются в сериалах про знаменитого сыщика, в книгах Артура Конан Дойля они присутствуют достаточно часто. В частности, помощью беспризорников Холмс пользуется в повестях «Знак четырех» и «Этюд в багровых тонах». Сыщик называет их «нерегулярные полицейские части, моя команда с Бейкер-стрит». Как правило, они помогают ему проследить за кем-либо или отыскать нужные улики.