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«Пляжный бездельник» с Макконахи выйдет в России в марте 2019-го

24 декабря
2018 год

Новости кино >>
24 декабря 2018
Новая комедия режиссера «Отвязных каникул» Хармони Корина «Пляжный бездельник» выйдет на российские экраны в марте 2019 года, сообщает пресс-служба компании «Парадиз», отвечающей за прокат ленты в России.

«Пляжный бездельник» с Макконахи выйдет в России в марте 2019-го

Фильм расскажет историю обаятельного и стихийного бунтаря-отщепенца, предпочитающего не обращать внимания на социальные нормы и жить на полную катушку. Главную роль играет Мэттью Макконахи. В ленте также сыграли Зак Эфрон и Мартин Лоуренс.

Продюсером проекта выступил Стив Голин, работавший над фильмами «Вечное сияние чистого разума», «Век Адалин», «Вавилон» и других. Ранее продюсеры отмечали, что «Пляжный бездельник» имеет все задатки стать «Большим Лебовски» 21-го века, поскольку это «освежающе оригинальная, дерзкая и веселая укуренная комедия, которую может снять только Хармони Корин».
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