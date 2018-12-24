ревью

«Пляжный бездельник» с Макконахи выйдет в России в марте 2019-го

Единственное, что безумнее любви - это семья.

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Диагноз казахскому кино: свадьба головного мозга

Индустрия продолжает переживать рост, но качество картин все ещё не радует