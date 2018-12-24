«Пляжный бездельник» с Макконахи выйдет в России в марте 2019-го

Новая комедия режиссера «Отвязных каникул
» Хармони Корина
«Пляжный бездельник
» выйдет на российские экраны в марте 2019 года, сообщает пресс-служба компании «Парадиз», отвечающей за прокат ленты в России.
Фильм расскажет историю обаятельного и стихийного бунтаря-отщепенца, предпочитающего не обращать внимания на социальные нормы и жить на полную катушку. Главную роль играет Мэттью Макконахи
. В ленте также сыграли Зак Эфрон
и Мартин Лоуренс
.
Продюсером проекта выступил Стив Голин
, работавший над фильмами «Вечное сияние чистого разума
», «Век Адалин
», «Вавилон
» и других. Ранее
продюсеры отмечали, что «Пляжный бездельник» имеет все задатки стать «Большим Лебовски
» 21-го века, поскольку это «освежающе оригинальная, дерзкая и веселая укуренная комедия, которую может снять только Хармони Корин».