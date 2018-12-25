Анна Снаткина и Анна Бащикова стали «Отчаянными»

Сюжет развернется вокруг абсолютно разных женщин. В начале пути их объединяет не совсем радостная, но вполне размеренная и предсказуемая жизнь. Но судьба совершает крутой зигзаг, когда героини становятся свидетелями преступления. Их разыскивают все: полиция, власть, криминальные структуры.
Рита и Ольга, сами о том не подозревая, оказываются основными фигурами и главной проблемой в игре, где на кону – громадные деньги и интересы государственного масштаба. Положение ухудшается с каждым часом. Многочисленные сложности всё время требуют находить решения, выкручиваться, действовать на пределе сил и возможностей и – бежать, бежать…
«Нужно отметить, что у нас был очень длительный кастинг на роли главных персонажей. И не случайно: артистки Анна Банщикова и Анна Снаткина, утвержденные на эти роли, удивительно точно передают характеры героинь», – отмечает режиссер Дарья Полторацкая.