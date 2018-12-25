Сборы российского кино преодолели показатели 2017 года

ревью

Разыгрываем билеты на новогодний праздник для взрослых в московском киноцентре «Октябрь»!

Встречай Новый год с «Фавориткой»

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«Сохранить как...» 2018: Лучшие фильмы года, не выходившие в российский прокат

Десять картин: скромная Вторая мировая, экзистенциальная фантастика, гендерные игры, много румынов и так далее