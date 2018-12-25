Сборы российского кино преодолели показатели 2017 года

В 2018 году, по данным ЕАИС кассовые сборы и посещаемость российских фильмов уже превысили 13,1 млрд рублей и 55 млн зрителей, обновив тем самым рекордные значения 2017 года (13,0 млрд рублей; 54,7 млн зрителей по итогам года), сообщает Фонд кино
.
«Уходящий год был непростым для рынка кинопроката в целом. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем кинопроката в рублевом выражении сократился на 6,5% (по итогам года, согласно прогнозам, снижение составит 5%). Интерес кинозрителей к российским фильмам позволил компенсировать риски большего падения. Сборы и посещаемость зарубежных картин сократились на 10%. При этом соответствующие показатели российских фильмов, наоборот, демонстрируют рост 4,7%
», – сказано в сообщении.
В 2018 году восемь картин собрали в прокате свыше 1 млрд рублей кассовых сборов, две из них – российского производства. Это «Движение вверх
» (2,9 млрд рублей) и «Лед
» (1,4 млрд рублей). В 2018 году они привлекли в кинотеатры страны 11,5 млн и 6,0 млн зрителей соответственно.
В последний уикенд года в прокат выйдут традиционные новогодние релизы: финальная часть комедийной франшизы «Ёлки последние
», а также анимационный фильм «Три богатыря и наследница престола
». Согласно прогнозам Фонда кино, по итогам года сборы российских фильмов достигнут 13,5 млрд рублей, а количество зрителей превысит 56 млн человек.