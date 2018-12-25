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Владимир Вдовиченков вернулся к взрослой дочери из-за денег

25 декабря
2018 год

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25 декабря 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер лирической комедии «Дорогой папа» режиссера Михаила Расходникова («Временные трудности»).


По сюжету владелец ведущей торговой сети Вадим Крылов привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года. Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму… где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.

«Слово «Дорогой» в названии имеет двойной смысл, - рассказал Михаил Расходников. - Наш герой Вадим Крылов – успешный азартный бизнесмен. И для своего окружения – он дорогой партнер, дорогой начальник, дорогой мужчина. Вот только нет рядом с ним того, кто считает его для себя дорогим близким человеком. Сделав когда-то выбор в пользу карьеры, Вадим отказался от того, что ему казалось совсем не важным – семьи. И ситуация, которая завязывается в нашей истории, снова подводит его к такому выбору».

В фильме много комедийных ситуаций, основанных на вынужденном погружении столичного самоуверенного бизнесмена в мир провинциального городка, где люди живут по правилам, ему совсем не понятным. Человеку с обложки Forbes предстоят по-настоящему суровые испытания – драка с бывшим одноклассником, разборки с моряками парома из-за тридцати рублей наличными, тверк с дамами в возрасте из местного танцевального кружка, погоня в катакомбах… Все ради того, чтобы расположить дочь и не попасться на глаза ее маме.

Владимир Вдовиченков вернулся к взрослой дочери из-за денег

Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычёв, Ирина Пегова, Николай Шрайбер, Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес и Варвара Малкова.

На днях состоялись съемки постера к ленте. Во время фотосессии Владимиру Вдовиченкову пришлось поджигать деньги, катать в тележке из супермаркета Валю Ляпину, жонглировать короной и изображать Джедая с неоновой лампой в противостоянии с Владимиром Сычевым, вооруженным «фомкой».

«Мы хотим, чтобы в постере считывалось двойное значение слова «дорогой» в названии фильма, - поделился продюсер Георгий Малков. - С одной стороны, «дорогой» - из категории цены и с другой – как близкий, родной. Это и есть путь нашего героя - от ценностей материальных к ценностям человеческим. При этом важно, чтобы из постера был понятен жанр – комедия, мелодрама».

В российский прокат «Дорогой папа» выйдет 14 марта 2019 года.
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Владимир Вдовиченков вернулся к взрослой дочери из-за денег фотографии
Владимир Вдовиченков вернулся к взрослой дочери из-за денег фотографии
Владимир Вдовиченков вернулся к взрослой дочери из-за денег фотографии
Владимир Вдовиченков вернулся к взрослой дочери из-за денег фотографии
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