Владимир Вдовиченков вернулся к взрослой дочери из-за денег

Кино-театр.ру представляет трейлер лирической комедии «Дорогой папа»
режиссера Михаила Расходникова
(«Временные трудности»
).
По сюжету владелец ведущей торговой сети Вадим Крылов привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери… Которую Вадим бросил, когда ей было 2 года. Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму… где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.
«Слово «Дорогой» в названии имеет двойной смысл, - рассказал Михаил Расходников
. - Наш герой Вадим Крылов – успешный азартный бизнесмен. И для своего окружения – он дорогой партнер, дорогой начальник, дорогой мужчина. Вот только нет рядом с ним того, кто считает его для себя дорогим близким человеком. Сделав когда-то выбор в пользу карьеры, Вадим отказался от того, что ему казалось совсем не важным – семьи. И ситуация, которая завязывается в нашей истории, снова подводит его к такому выбору
».
В фильме много комедийных ситуаций, основанных на вынужденном погружении столичного самоуверенного бизнесмена в мир провинциального городка, где люди живут по правилам, ему совсем не понятным. Человеку с обложки Forbes предстоят по-настоящему суровые испытания – драка с бывшим одноклассником, разборки с моряками парома из-за тридцати рублей наличными, тверк с дамами в возрасте из местного танцевального кружка, погоня в катакомбах… Все ради того, чтобы расположить дочь и не попасться на глаза ее маме.
Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков
, Валентина Ляпина
, Владимир Сычёв
, Ирина Пегова
, Николай Шрайбер
, Иева Андреевайте
, Игорь Ясулович
, Юлия Сулес
и Варвара Малкова
.
На днях состоялись съемки постера к ленте. Во время фотосессии Владимиру Вдовиченкову пришлось поджигать деньги, катать в тележке из супермаркета Валю Ляпину, жонглировать короной и изображать Джедая с неоновой лампой в противостоянии с Владимиром Сычевым, вооруженным «фомкой».
«Мы хотим, чтобы в постере считывалось двойное значение слова «дорогой» в названии фильма
, - поделился продюсер Георгий Малков. - С одной стороны, «дорогой» - из категории цены и с другой – как близкий, родной. Это и есть путь нашего героя - от ценностей материальных к ценностям человеческим. При этом важно, чтобы из постера был понятен жанр – комедия, мелодрама
».
В российский прокат «Дорогой папа»
выйдет 14 марта 2019 года.