Завершилась работа над звуковым оформлением «Тайны печати дракона»

Голливудские специалисты завершили работу над звуковым оформлением фильма «Тайны печати дракона», который выйдет в российский прокат 19 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба компании СТВ, занимающейся производством картины.
фото: Пресс-служба компании СТВ
«В первой части приключений картографа Джонатана Грина – фильме «Вий 3D» за звук отвечал голливудский профи – Боб Бимер. На его счету 8 номинаций и 4 премии «Оскар». И на этот раз продюсеры пригласили большого друга Бимера – Гэри С. Буржуа. Известного своими работами не только в большом кино, к примеру фильм «Человек, спустившийся с Эвереста», получил «Оскар», но и сотрудничеством с прославленными музыкантами – Дженис Джоплин и Бобом Диланом», – отмечается в сообщении.
Бимер и Буржуа не только коллеги, но и друзья, которые постоянно находятся в конкуренции. В свое время Бимер говорил, что проект «Вий 3D» стал для него профессиональным вызовом. Еще никогда он не сводил русский фольклор с голосами монстров. Теперь же Буржуа приехал в Москву, чтобы продемонстрировать все свои навыки, умения и мастерство по части сведения звука. «Тайна Печати Дракона» восхитила Буржуа, и, как он сам утверждает, ему был вдвойне приятно видеть на экране своего давнего друга Арнольда Шварценеггера.
За саунддизайн «Тайны Печати Дракона» отвечает еще один голливудский специалист – Харри Коэн. Ему доверили сочинять и воспроизводить голоса монстров.
«Что касается Харри, мы от него в диком восторге. Сам процесс рождения звука он всегда записывает на камеру, тем самым фиксирует факт того, что он сам их сочиняет и производит. Все эти звуки оригинальные, и все они производят огромное впечатление. Это те самые вещи, которые на атмосфере строятся. Сам Харри говорит, что по насыщенности «Тайна Печати Дракона» для него один из самых больших фильмов, где столько новых звуков пришлось изобретать начиная от драконов, до нашего Хо Чая и столько всего атмосферного, что он тоже пребывает в удовлетворении и рад, что с нами – режиссером и продюсером нашел общий язык», – отмечает один из продюсеров картины Алексей А.Петрухин.