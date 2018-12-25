В сети «Москино» покажут фильмы Михаила Калатозова

В предпраздничную неделю с 25 по 30 декабря в столичной сети «Москино» покажут фильмы Михаила Калатозова
. Ретроспектива приурочена к 115-летию со дня рождения режиссера, сообщается на сайте кинотеатров
.
«Конечно, в программу войдут его шедевры «Летят журавли
», «Неотправленное письмо
» и «Я – Куба
», снятые великим оператором Сергеем Урусевским
, но также в ней найдется место его ранним, соцреалистическим картинам и последнему фильму «Красная палатка
», где снялось целое созвездие советских и европейских актеров», – отмечается в сообщении.
Вход на кинопоказы будет свободным.