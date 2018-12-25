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В сети «Москино» покажут фильмы Михаила Калатозова

25 декабря
2018 год

Новости кино >>
25 декабря 2018
В предпраздничную неделю с 25 по 30 декабря в столичной сети «Москино» покажут фильмы Михаила Калатозова. Ретроспектива приурочена к 115-летию со дня рождения режиссера, сообщается на сайте кинотеатров.

В сети «Москино» покажут фильмы Михаила Калатозова

«Конечно, в программу войдут его шедевры «Летят журавли», «Неотправленное письмо» и «Я – Куба», снятые великим оператором Сергеем Урусевским, но также в ней найдется место его ранним, соцреалистическим картинам и последнему фильму «Красная палатка», где снялось целое созвездие советских и европейских актеров», – отмечается в сообщении.

Вход на кинопоказы будет свободным.
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