Алена Бабенко собирает праздничный стол в блокадном Ленинграде

В сети появился трейлер картины Алексея Красовского
(«Коллектор»
) «Праздник»
, рассказывающей о праздновании Нового Года в блокадном Ленинграде.
По сюжету в загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но её у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжёлые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привёл голодную девушку, старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового Года остались считанные минуты, а количество проблем растёт снежным комом.
Главные роли в фильме сыграли Ян Цапник
, Алёна Бабенко
, Павел Табаков
, Анфиса Черных
, Тимофей Трибунцев
и Анастасия Чистякова
.
Своей тематикой лента вызвала серьезный общественный резонанс, поэтому от широкого проката режиссеру пришлось отказаться. «Праздник»
можно будет посмотреть в канун Нового года на YouTube.