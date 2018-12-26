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Алена Бабенко собирает праздничный стол в блокадном Ленинграде

26 декабря
2018 год

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26 декабря 2018
В сети появился трейлер картины Алексея Красовского («Коллектор») «Праздник», рассказывающей о праздновании Нового Года в блокадном Ленинграде.


По сюжету в загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но её у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжёлые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привёл голодную девушку, старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового Года остались считанные минуты, а количество проблем растёт снежным комом.

Алена Бабенко собирает праздничный стол в блокадном Ленинграде

Главные роли в фильме сыграли Ян Цапник, Алёна Бабенко, Павел Табаков, Анфиса Черных, Тимофей Трибунцев и Анастасия Чистякова.

Своей тематикой лента вызвала серьезный общественный резонанс, поэтому от широкого проката режиссеру пришлось отказаться. «Праздник» можно будет посмотреть в канун Нового года на YouTube.
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Алена Бабенко собирает праздничный стол в блокадном Ленинграде фотографии
Алена Бабенко собирает праздничный стол в блокадном Ленинграде фотографии
Алена Бабенко собирает праздничный стол в блокадном Ленинграде фотографии
Алена Бабенко собирает праздничный стол в блокадном Ленинграде фотографии
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