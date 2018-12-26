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Последний фильм Михаила Задорнова выйдет 1 января

26 декабря
2018 год

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26 декабря 2018
Комедия «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», над которой в последние месяцы жизни работал сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся в ноябре 2017 года, выйдет в эфир канала НТВ 1 января, сообщает пресс-служба канала.

Последний фильм Михаила Задорнова выйдет 1 января
фото: Пресс-служба канала НТВ

По сюжету, в маленькой стране Аннунакия на престол восходит молодой король – Макбук-102-ой. Согласно завещанию отца, Макбук должен взять в гарем юбилейную русскую жену: и так совпало, что как раз в это время по стране гастролирует русский народный ансамбль. Ситуация осложняется тем, что в то время, пока молодой король ищет русскую красавицу, президент государства Самая Шибкодемократическая Автономия (сокращенно – С.Ш.А.) решает во что бы то ни стало, сделать Аннунакию демократической страной.

Съёмки проекта стартовали в ноябре 2016 года. Задорнов выступил на проекте в качестве продюсера, художественного руководителя и автора сценария.
Первым был отснят финал фильма, где Михаил Николаевич со сцены рассказывает зрителям о дальнейшей судьбе главных героев. Так получилось, что это стало последним выступлением Задорнова – в связи с состоянием здоровья, сниматься он уже не мог, но отсматривал весь материал и консультировал группу. Также артист выступил в проекте в роли рассказчика, озвучив весь закадровый текст.

При жизни Михаила Николаевича сняли большую часть фильма. После смерти сатирика съемки были приостановлены практически на год. Спустя одиннадцать месяцев съёмки были возобновлены, в ноябре 2018 года работа над проектом была завершена.

Примечательно, что после ухода сатирика из жизни, создатели проекта предложили сыграть одну из ролей его единственной дочери Елене Задорновой. В итоге она исполнила роль военного советника — женщины, которая всё время приходит к президенту С.Ш.А. и сообщает ему о том, как идут дела. Картина стала дебютной работой девушки в кино.

«Это сказка, жанр, в котором сейчас практически никто не работает. Добрая, позитивная, которую можно смотреть всей семьёй, не боясь обнаружить там какую-то пошлость. Михаил Николаевич предполагал, что это будет его первый эксперимент в качестве кинопродюсера, но не последний и, что он продолжит работать в новом качестве, но обстоятельства, как мы все знаем, сложились другим образом. Он написал сценарий, взяв в основу свою собственную пьесу. Этот опыт стал очень интересным, достойным зрительского внимания и, я думаю, что с удовольствием этот фильм посмотрят и поклонники творчества Михаила Николаевича, и просто люди, которым не хватает доброго, позитивного, тёплого, душевного кино», – отметил режиссер ленты Дмитрий Панченко.

В фильме сыграли Михаил Башкатов, Эммануил Виторган, Юрий Гальцев, Марина Орлова и другие.
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Последний фильм Михаила Задорнова выйдет 1 января фотографии
Последний фильм Михаила Задорнова выйдет 1 января фотографии
Последний фильм Михаила Задорнова выйдет 1 января фотографии
Последний фильм Михаила Задорнова выйдет 1 января фотографии
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