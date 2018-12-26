«Лёд» и «Движение вверх» стали лидерами по числу номинаций на «Золотого орла»

ревью

Новости кино Ретроспектива Александра Сокурова пройдет в кинотеатре «Каро. Октябрь» Организатором показов выступает синематека «Искусство кино».

Ролики фильмов «Астрал: Новое измерение» Фрэнк Диллэйн пытается связаться с умершей матерью и случайно приводит с собой существ из потустороннего мира.

Новости кино Последний фильм Михаила Задорнова выйдет 1 января Премьера состоится в эфире канала НТВ.

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