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«Лёд» и «Движение вверх» стали лидерами по числу номинаций на «Золотого орла»

26 декабря
2018 год

Новости кино >>
26 декабря 2018
Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов на премию «Золотой орел». В числе лидеров – кассовый рекордсмен года «Движение вверх» Антона Мегердичева и музыкальная мелодрама «Лёд» дебютанта Олега Трофима.

«Лёд» и «Движение вверх» стали лидерами по числу номинаций на «Золотого орла»
фото: "Лёд"

«Лёд» претендует на статуэтку «Золотого орла» в десяти номинациях: лучший фильм, сценарий (Андрей Золотарев, Олег Маловичко), женская роль (Аглая Тарасова), мужская роль (Александр Петров), женская роль второго плана (Мария Аронова), операторская работа (Михаил Милашин), музыка (Антон Беляев, Дмитрий Селипанов), монтаж (Александр Андрющенко), работа звукорежиссера (Сергей Большаков, Андрей Бельчиков), лучшие визуальные эффекты (Студия Pixel Bears VFX).

«Движение вверх» заявлено в девяти категориях, однако в одной из них – за лучшую мужскую роль второго плана – представлено сразу два сыгравших в фильме артиста (Андрей Смоляков и Кирилл Зайцев). Картина Мегердичева также представлена в номинациях лучший фильм, работа режиссера, сценарий (Николай Куликов), мужская роль (Владимир Машков), операторская работа (Игорь Гринякин), монтаж (Петр Зеленов, Антон Мегердичев, Вазген Каграманян), работа звукорежиссера (Алексей Самоделко), лучшие визуальные эффекты (Студия CGF).

За звание лучшего фильма с этими кассовыми лентами будут бороться «Война Анны» Алексея Федорченко, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Спитак» Александра Котта. Смирнова и Федорченко также вместе с Мегердичевым представлены в номинации «лучшая режиссерская работа».

В числе лучших сериалов уходящего года академики «Золотого орла» назвали «Sпарту», «Обычную женщину», «Остаться в живых» (все – в категории до 10 серий), «Березку», «Мост» и «Хождение по мукам» (более 10 серий).

Интересно, что благодаря и кинематографическим, и сериальным категориям в этом году своего рода рекорд установил Александр Петров, получивший сразу три номинации на «Золотого орла»: две – за «Гоголь. Вий» и «Лед» – в категории «лучшая мужская роль» (противостоит ему только упомянутый выше Владимир Машков) и одну – за сериал «Sпарта» – в категории «лучшая мужская роль на телевидении». Здесь Петрову представит сразиться с Андреем Смоляковым («Операция «Сатана») и Андреем Мерзликиным («Хождение по мукам»).

В главных женских актерских категориях, помимо Аглаи Тарасовой, представлены Марта Козлова («Война Анны»), Алена ЧеховаПрощаться не будем»), Лидия Вележева («Березка»), Анна Михалкова («Обычная женщина») и Анна Чиповская («Хождение по мукам»).

Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 25 января в первом павильоне «Мосфильма».
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