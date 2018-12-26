«Лёд» и «Движение вверх» стали лидерами по числу номинаций на «Золотого орла»

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов на премию «Золотой орел». В числе лидеров – кассовый рекордсмен года «Движение вверх» Антона Мегердичева и музыкальная мелодрама «Лёд» дебютанта Олега Трофима.
«Движение вверх» заявлено в девяти категориях, однако в одной из них – за лучшую мужскую роль второго плана – представлено сразу два сыгравших в фильме артиста (Андрей Смоляков и Кирилл Зайцев). Картина Мегердичева также представлена в номинациях лучший фильм, работа режиссера, сценарий (Николай Куликов), мужская роль (Владимир Машков), операторская работа (Игорь Гринякин), монтаж (Петр Зеленов, Антон Мегердичев, Вазген Каграманян), работа звукорежиссера (Алексей Самоделко), лучшие визуальные эффекты (Студия CGF).
Интересно, что благодаря и кинематографическим, и сериальным категориям в этом году своего рода рекорд установил Александр Петров, получивший сразу три номинации на «Золотого орла»: две – за «Гоголь. Вий» и «Лед» – в категории «лучшая мужская роль» (противостоит ему только упомянутый выше Владимир Машков) и одну – за сериал «Sпарта» – в категории «лучшая мужская роль на телевидении». Здесь Петрову представит сразиться с Андреем Смоляковым («Операция «Сатана») и Андреем Мерзликиным («Хождение по мукам»).