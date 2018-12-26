Ретроспектива Александра Сокурова пройдет в кинотеатре «Каро. Октябрь»

«Александр Сокуров – один из самых известных современных русских режиссёров, сценарист, обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и других международных и российских премий. В «Тельце» и «Молохе» режиссёр говорит о разрушающей силе власти, в «Одиноком голосе человека» – о необходимости заново учиться любить после ужасов войны, в «Днях затмения» – о попытках сохранить остатки смысла жизни на краю света, в «Беседах с Солженицыным» – о подвижнической судьбе», – отмечается в сообщении.
Ретроспектива откроется показом дебютной ленты «Одинокий голос человека», удостоенной награды кинофестиваля в Локарно, а завершится – картиной «Телец», за которую в 2001 году Сокуров и автор сценария Юрий Арабов получили Государственную премию РФ.