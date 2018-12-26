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Ретроспектива Александра Сокурова пройдет в кинотеатре «Каро. Октябрь»

26 декабря
2018 год

Новости кино >>
26 декабря 2018
Синематека «Искусство кино» с 27 по 30 декабря покажет в московском кинотеатре «Каро. Октябрь» фильмы Александра Сокурова, сообщается на сайте «Искусства кино».

Ретроспектива Александра Сокурова пройдет в кинотеатре «Каро. Октябрь»
фото: "Искусство кино"

«Александр Сокуров – один из самых известных современных русских режиссёров, сценарист, обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и других международных и российских премий. В «Тельце» и «Молохе» режиссёр говорит о разрушающей силе власти, в «Одиноком голосе человека» – о необходимости заново учиться любить после ужасов войны, в «Днях затмения» – о попытках сохранить остатки смысла жизни на краю света, в «Беседах с Солженицыным» – о подвижнической судьбе», – отмечается в сообщении.

Ретроспектива откроется показом дебютной ленты «Одинокий голос человека», удостоенной награды кинофестиваля в Локарно, а завершится – картиной «Телец», за которую в 2001 году Сокуров и автор сценария Юрий Арабов получили Государственную премию РФ.
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