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Станислав Бондаренко и Мария Куликова стали самыми популярными актерами года

27 декабря
2018 год

Новости кино >>
27 декабря 2018
Сайт Кино-театр.ру, на данный момент имеющий самую полную базу российских актеров, выяснил, какие из актеров и актрис пользовались в этом году большей популярностью у пользователей.

Станислав Бондаренко и Мария Куликова стали самыми популярными актерами года
фото: Мария Куликова

По количеству посещаемости страниц в мужской категории по итогам 2018 года лидируют Станислав Бондаренко, Павел Прилучный и Александр Петров, причем два первых актера собрали более миллиона запросов. Итоговая десятка самых популярных российских актеров 2018 года выглядит следующим образом:

1. Станислав Бондаренко
2. Павел Прилучный
3. Александр Петров
4. Александр Ратников
5. Роман Курцын
6. Кирилл Дыцевич
7. Сергей Бурунов
8. Владимир Епифанцев
9. Данила Козловский
10. Алексей Демидов

Интересно, что Станислав Бондаренко также был самым популярным актером в семи из 12 месяцев 2018-го. Хуже всего он проявил себя только в ноябре, по итогам которого оказался аж на пятой строчке. Ноябрьский рейтинг среди актеров возглавил главный конкурент Павел Прилучный, на второй строчке – Павел Чинарев (именно в ноябре выходил третий, заключительный, сезон популярного сериала «Мажор», где как раз сыграли и Прилучный, и Чинарев). На третьем месте оказался Сергей Юртайкин, скончавшийся в ноябре. На четвертой строчке – Александр Горбатов, который сыграл одну из главных ролей в сериале Сергея Урсуляка «Ненастье». И только на пятой строчке – Станислав Бондаренко. В декабре выше этого актера оказались Антон Батырев, сыгравший в сериале «Тайны госпожи Кирсановой», и все тот же Павел Прилучный. Еще три месяца этого года Бондаренко уступал пальму первенства: в апреле – Петру Рыкову, возглавившему рейтинг благодаря сериалу «Березка», в августе – Юрию Мартынову, трагически скончавшемуся в это время актеру и мастеру дубляжа, а в октябре – Николаю Караченцову, скончавшемуся после продолжительной болезни.

«Трагические утраты 2018-го вносили коррективы в список просматриваемых на нашем сайте страниц. В январе и феврале в десятке был ужасно несправедливо погибший молодой талантливый артист Егор Клинаев, в марте – великий Олег Павлович Табаков, в июне – Станислав Говорухин, в августе – Дмитрий Брусникин. Вполне естественно, что зрители после трагических новостей об утрате хотят пересмотреть работы своих любимых актеров и режиссеров, так что от этой печальной статистики мы никуда не можем деться», – отмечает главный редактор Кино-театр.ру Жан Просянов.

По количеству посещаемости страниц в женской категории по итогам 2018 года лидируют Мария Куликова, Любовь Аксенова и Татьяна Арнтгольц. Итоговая десятка самых популярных российских актрис 2018 года выглядит следующим образом:

1. Мария Куликова
2. Любовь Аксенова
3. Татьяна Арнтгольц
4. Екатерина Климова
5. Анна Кошмал
6. Олеся Фаттахова
7. Мила Сивацкая
8. Светлана Ходченкова
9. Карина Андоленко
10. Анна Михайловская

В отличие от мужского рейтинга, среди актрис конкуренция менялась на протяжении месяцев. Так, лидер рейтинга Мария Куликова возглавляла ТОП только в феврале и сентябре. Любовь Аксенова была на первом месте в июне и в ноябре. Татьяна Арнтгольц – в январе. В марте ТОП актрис возглавила Юлия Снигирь, сыгравшая главную роль в сериале «Кровавая барыня», в апреле – погибшая в этом месяце артистка «Школы современной пьесы» Анжелика Волчкова, в мае – исполнившая главную роль в мелодраме «Сиделка» Александра Власова, в июле – трагически погибшая петербургская актриса Ольга Лозовая, в августе – Полина Сыркина, актриса сериала «Любовь по приказу», в октябре – исполнительница заглавной роли в сериале «Светлана» Виктория Романенко, в декабре – Карина Андоленко.
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