Станислав Бондаренко и Мария Куликова стали самыми популярными актерами года

Сайт Кино-театр.ру, на данный момент имеющий самую полную базу российских актеров, выяснил, какие из актеров и актрис пользовались в этом году большей популярностью у пользователей.
фото: Мария Куликова
По количеству посещаемости страниц в мужской категории по итогам 2018 года лидируют Станислав Бондаренко, Павел Прилучный и Александр Петров, причем два первых актера собрали более миллиона запросов. Итоговая десятка самых популярных российских актеров 2018 года выглядит следующим образом:
Интересно, что Станислав Бондаренко также был самым популярным актером в семи из 12 месяцев 2018-го. Хуже всего он проявил себя только в ноябре, по итогам которого оказался аж на пятой строчке. Ноябрьский рейтинг среди актеров возглавил главный конкурент Павел Прилучный, на второй строчке – Павел Чинарев (именно в ноябре выходил третий, заключительный, сезон популярного сериала «Мажор», где как раз сыграли и Прилучный, и Чинарев). На третьем месте оказался Сергей Юртайкин, скончавшийся в ноябре. На четвертой строчке – Александр Горбатов, который сыграл одну из главных ролей в сериале Сергея Урсуляка «Ненастье». И только на пятой строчке – Станислав Бондаренко. В декабре выше этого актера оказались Антон Батырев, сыгравший в сериале «Тайны госпожи Кирсановой», и все тот же Павел Прилучный. Еще три месяца этого года Бондаренко уступал пальму первенства: в апреле – Петру Рыкову, возглавившему рейтинг благодаря сериалу «Березка», в августе – Юрию Мартынову, трагически скончавшемуся в это время актеру и мастеру дубляжа, а в октябре – Николаю Караченцову, скончавшемуся после продолжительной болезни.
«Трагические утраты 2018-го вносили коррективы в список просматриваемых на нашем сайте страниц. В январе и феврале в десятке был ужасно несправедливо погибший молодой талантливый артист Егор Клинаев, в марте – великий Олег Павлович Табаков, в июне – Станислав Говорухин, в августе – Дмитрий Брусникин. Вполне естественно, что зрители после трагических новостей об утрате хотят пересмотреть работы своих любимых актеров и режиссеров, так что от этой печальной статистики мы никуда не можем деться», – отмечает главный редактор Кино-театр.ру Жан Просянов.
В отличие от мужского рейтинга, среди актрис конкуренция менялась на протяжении месяцев. Так, лидер рейтинга Мария Куликова возглавляла ТОП только в феврале и сентябре. Любовь Аксенова была на первом месте в июне и в ноябре. Татьяна Арнтгольц – в январе. В марте ТОП актрис возглавила Юлия Снигирь, сыгравшая главную роль в сериале «Кровавая барыня», в апреле – погибшая в этом месяце артистка «Школы современной пьесы» Анжелика Волчкова, в мае – исполнившая главную роль в мелодраме «Сиделка» Александра Власова, в июле – трагически погибшая петербургская актриса Ольга Лозовая, в августе – Полина Сыркина, актриса сериала «Любовь по приказу», в октябре – исполнительница заглавной роли в сериале «Светлана» Виктория Романенко, в декабре – Карина Андоленко.