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Иван Макаревич пытается совместить духовные скрепы и свои амбиции

27 декабря
2018 год

Новости кино >>
27 декабря 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер российского нуарного триллера «Русский бес», снятого постановщиком Григорием Константинопольским («Пьяная фирма»), получившим премию за режиссуру на Кинотавре-2018.


Действие фильма происходит в сегодняшней России, в Москве. Молодой человек – Святослав Иванов – влюблен в юную девушку Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси – управляющий крупного российского банка. Святослав решает начать собственный бизнес – открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла. На пути молодого героя неожиданно встает ряд серьезных препятствий, угрожающих его жизни… Он обнаруживает, что у него есть тайный недоброжелатель, который хочет погубить и его бизнес, и его самого. Молодой человек прибегает к самым крайним мерам, постепенно распутывая цепочку тайного заговора… и под конец истории Святославу все-таки удается найти ответ, кто же был его врагом…

Иван Макаревич пытается совместить духовные скрепы и свои амбиции

Главные роли в картине исполнили Иван Макаревич, Григорий Константинопольский, Любовь Аксёнова, Виталий Кищенко, Виктория Исакова, Юлия Ауг, Тимофей Трибунцев, Александр Стриженов, Ксения Раппопорт, Максим Виторган, Михаил Ефремов, Анастасия Цой, Ксения Князева и Ольга Ефремова.

В российском прокате «Русский бес» покуражится с 31 января 2019 года.
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Иван Макаревич пытается совместить духовные скрепы и свои амбиции фотографии
Иван Макаревич пытается совместить духовные скрепы и свои амбиции фотографии
Иван Макаревич пытается совместить духовные скрепы и свои амбиции фотографии
Иван Макаревич пытается совместить духовные скрепы и свои амбиции фотографии
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