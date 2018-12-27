Иван Макаревич пытается совместить духовные скрепы и свои амбиции

Кино-театр.ру представляет трейлер российского нуарного триллера «Русский бес»
, снятого постановщиком Григорием Константинопольским
(«Пьяная фирма»
), получившим премию за режиссуру на Кинотавре-2018.
Действие фильма происходит в сегодняшней России, в Москве. Молодой человек – Святослав Иванов – влюблен в юную девушку Асю и решает на ней жениться. По образованию он художник-дизайнер, а отец Аси – управляющий крупного российского банка. Святослав решает начать собственный бизнес – открыть ресторан, чтобы создать для Аси те условия жизни, к которым она привыкла. На пути молодого героя неожиданно встает ряд серьезных препятствий, угрожающих его жизни… Он обнаруживает, что у него есть тайный недоброжелатель, который хочет погубить и его бизнес, и его самого. Молодой человек прибегает к самым крайним мерам, постепенно распутывая цепочку тайного заговора… и под конец истории Святославу все-таки удается найти ответ, кто же был его врагом…
Главные роли в картине исполнили Иван Макаревич
, Григорий Константинопольский, Любовь Аксёнова
, Виталий Кищенко
, Виктория Исакова
, Юлия Ауг
, Тимофей Трибунцев
, Александр Стриженов
, Ксения Раппопорт
, Максим Виторган
, Михаил Ефремов
, Анастасия Цой
, Ксения Князева
и Ольга Ефремова
.
В российском прокате «Русский бес»
покуражится с 31 января 2019 года.