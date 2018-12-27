Иван Макаревич пытается совместить духовные скрепы и свои амбиции

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Лайфстайл «У нее была опухшая щека и кривая челка»: Данила Козловский о первой встрече с Ольгой Зуевой Актер рассказал, что его зацепило в Ольге

Главная тема Лучшие фильмы 2018 года. Выбор редакции Кино-театр.ру 20 самых интересных фильмов отечественного проката

Новости театра Театр Пушкина наградил за верность традициям Московский драматический театр им. А. С. Пушкина во вторник провел торжественную церемонию вручения памятного знака «За продолжение традиций Камерного театра».

Новости кино Ретроспектива Александра Сокурова пройдет в кинотеатре «Каро. Октябрь» Организатором показов выступает синематека «Искусство кино».

Ролики фильмов «Астрал: Новое измерение» Фрэнк Диллэйн пытается связаться с умершей матерью и случайно приводит с собой существ из потустороннего мира.