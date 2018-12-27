«Человек, который удивил всех» возглавил рейтинг лучших фильмов

Фильм Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
«Человек, который удивил всех
», отмеченный призом за лучшую женскую роль (Наталья Кудряшова
) программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, возглавил рейтинг лучших фильмов года, по мнению редакции сайта Кино-театр.ру.
«В конце года редакция портала Кино-Театр.ру легким движением руки подводит итоги. В очередной раз есть повод порадоваться за отечественное кино. Оно не только широко представлено в рейтинге двадцати самых интересных по нашему мнению картин этого сезона, но и снова заняло первое место. Третий год подряд
», – отмечается в статье
.
В предыдущие годы редакционный ТОП возглавляли «Аритмия
» Бориса Хлебникова
и «Милый Ханс, дорогой Петр
» Александра Миндадзе
.
На второй строчке по итогам 2018 года оказалась «Холодная война
» Павла Павликовского
, третье место досталось российской картине «Сердце мира
» Наталии Мещаниновой
, получившей в этом году главный приз фестиваля «Кинотавр
».
С полным списком лучшей двадцатки фильмов, по мнению редакции Кино-театр.ру, можно ознакомиться здесь
.