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«Человек, который удивил всех» возглавил рейтинг лучших фильмов

27 декабря
2018 год

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27 декабря 2018
Фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», отмеченный призом за лучшую женскую роль (Наталья Кудряшова) программы «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, возглавил рейтинг лучших фильмов года, по мнению редакции сайта Кино-театр.ру.

«Человек, который удивил всех» возглавил рейтинг лучших фильмов

«В конце года редакция портала Кино-Театр.ру легким движением руки подводит итоги. В очередной раз есть повод порадоваться за отечественное кино. Оно не только широко представлено в рейтинге двадцати самых интересных по нашему мнению картин этого сезона, но и снова заняло первое место. Третий год подряд», – отмечается в статье.

В предыдущие годы редакционный ТОП возглавляли «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Миндадзе.

На второй строчке по итогам 2018 года оказалась «Холодная война» Павла Павликовского, третье место досталось российской картине «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, получившей в этом году главный приз фестиваля «Кинотавр».

С полным списком лучшей двадцатки фильмов, по мнению редакции Кино-театр.ру, можно ознакомиться здесь.
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