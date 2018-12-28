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Сериал «Султан моего сердца» с Александрой Никифоровой выйдет 8 января

28 декабря
2018 год

Новости кино >>
28 декабря 2018
Премьера российско-турецкого сериала «Султан моего сердца», одну из главных ролей в котором сыграла звезда «Анны-детективъ» Александра Никифорова, состоится 8 января в эфире Первого канала, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», занимавшейся производством проекта.

Сериал «Султан моего сердца» с Александрой Никифоровой выйдет 8 января
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"

По сюжету, события разворачиваются в 1820-х годах в Турции. Анна, дочь русского служащего в Стамбуле, случайно знакомится с османским Султаном Махмудом II. Правитель Османской империи, пораженный не столько красотой, сколько образованностью и свежими взглядами девушки, приглашает её во дворец — преподавать французский язык наследникам правящей династии. Сначала Анна отказывается, но из-за коварных интриг вокруг её отца, вынуждена согласиться на предложение Султана. Это могла бы быть красивая сказка о любви, однако Анне приходится шпионить за Махмудом, чтобы сохранить жизнь своему отцу. Дни во дворце Султана оказываются невыносимыми: гарем её отвергает, а дети совсем не слушаются. Но все трудности способна преодолеть Любовь.

«История любви престолонаследника из царской семьи, в какой бы стране ни происходили события, к простой девушке, — это извечный сюжет. Тем более история о том, как турецкий Султан влюбился в девушку из России - должна взбудоражить души наших зрителей. Анне, главной героине, придется справляться с множеством «культурных несоответствий». Я уверен, следить за развитием событий будет очень интересно и интригующе!» – отметил генеральный директор «Киностудии КИТ» Джаник Файзиев.

Главную мужскую роль в сериале исполнил актер Али Эрсан Дуру. Процесс отбора актрис на главную женскую роль был очень сложным и затянулся на несколько месяцев: помимо творческих задач, главная героиня в кадре должна говорить по-турецки – это являлось обязательным условием. Огромное количество претенденток не были готовы к таким трудностям. Так, роль Анны досталась актрисе театра и кино Александре Никифоровой.

«В течение двух месяцев я каждый день на несколько часов, даже в дни съемок и по выходным, ездила заниматься турецким языком, и мы с педагогом разбирали все сцены на неделю вперед, была очень серьезная система подготовки к каждому съемочному дню. Мне необходимо было понять, что значит каждое слово, чтобы текст произносить осмысленно. Кстати, в фильме мы говорим не на современном турецком языке, а на староосманском, соответствующим началу 19-го века. Али часто помогал мне с произношением и вспомнить нужные слова. Это был очень интересный опыт, поскольку за месяц до съемок, параллельно с изучением языка, у нас начались совместные актерские тренинги, которые, конечно, помогли найти общий язык. Начинали мы занятия на английском, а потом постепенно перешли на турецкий. Такой опыт жизни – находиться полгода в другой стране, другой культуре и вероисповедании – очень расширил мои взгляды на мир и профессию, я стала в каком-то смысле более свободной», – подчеркнула Никифорова.

Съёмки 24-серийного телевизионного фильма начались в сентябре 2017 года. За несколько месяцев на одной из крупнейших турецких киностудий – Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios – был создан целый новый город на 24 гектара, в котором происходит действие сериала. Для многосерийного телефильма провели масштабные декорационные работы: был отстроен дворец турецкого султана; проложены мощеные улочки; воссозданы шумные рынки и пёстрые старинные дома. Было сшито более восьми тысяч женских, мужских и детских костюмов 19 века. Весь реквизит собирался и разрабатывался по историческим рисункам.

«Нам было важно создать такую историю, которая может быть интересна всей семье и затронула бы струны души каждого человека. Именно так родилась идея сериала о великой любви простой русской девушки и падишаха огромной империи», – подчеркнул продюсер киностудии Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios Бурхан Озкан.

На турецкие экраны телесериал уже вышел – премьера первого сезона состоялась 13 июня на крупнейшем телеканале Турции - StarTV.
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Александра НикифороваДжаник Файзиев
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Анна-детективъСултан моего сердца

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Сериал «Султан моего сердца» с Александрой Никифоровой выйдет 8 января фотографии
Сериал «Султан моего сердца» с Александрой Никифоровой выйдет 8 января фотографии
Сериал «Султан моего сердца» с Александрой Никифоровой выйдет 8 января фотографии
Сериал «Султан моего сердца» с Александрой Никифоровой выйдет 8 января фотографии
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