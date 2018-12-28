Началась работа над российским приключенческим фильмом «Серебряные коньки»

Кинокомпания «Централ Партнершип», Группа компаний ГПМ КИТ, «Кинослово» и Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова приступили к работе над масштабным романтическим приключенческим фильмом «Серебряные коньки», сообщает пресс-служба «Централ Партнершип».
«Серебряные коньки» - яркий, зрелищный романтический фильм, действие которого происходит на рубеже 19-го и 20-го веков. Фильм погрузит зрителя в атмосферу Серебряного века и расскажет трогательную и захватывающую историю любви, насыщенную романтикой и приключениями. Действие фильма происходит в зимнем Санкт-Петербурге. Северная столица – полноценный герой этой истории, и мы заново откроем этот волшебный город для современного зрителя
», – отмечает один из продюсеров фильма Леонид Верещагин
.
История разворачивается на рубеже веков, в канун 1900 года, в предновогоднем зимнем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.
Съемки картины начнутся в феврале и будут проходить в Санкт-Петербурге, на замерзших реках и каналах Северной столицы, а также во дворцах Великих князей и в Михайловском замке. Команда и актеры проекта будут объявлены позже.
«Это очень непростой проект с точки зрения производства. В нашей стране еще никто не снимал в таком объеме на реальных замерзших водоемах. Мы оживляем каналы праздничными ярмарками, заливаем и украшаем катки, декорируем и воссоздаем архитектуру самого красивого города. Мы намерены подарить зрителям настоящее сказочное приключение в декорациях парадного имперского Петербурга, каким в кино его еще никто не показывал. И осуществить эту амбициозную задумку нам поможет выдающаяся команда профессионалов и замечательных российских и зарубежных актеров
», – говорит продюсер проекта Петр Ануров
.
За создание компьютерной графики в картине отвечает студия визуальных эффектов CGF, работавшая над фильмами «Движение вверх
», «Тренер
», «Время первых
», «Экипаж
».
«Думаю, картина вызовет живой зрительский интерес. В ней органично сплетаются история юных влюблённых, бросивших вызов обществу, погони с головокружительными трюками, детективное расследование... Особое внимание будет уделено стилистике, мы покажем сразу три Санкт Петербурга: праздничная рождественская натура с ярмарками и переместившейся на лёд Невы городской жизнью, дворцовая роскошь столичной элиты и кабацко-уголовный мир города. Впереди большая и увлекательная работа
», – отмечает продюсер Рафаел Минасбекян
.
В прокат фильм «Серебряные коньки» планируется выпустить в 2020 году, дистрибьютором выступит кинокомпания «Централ Партнершип».