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Началась работа над российским приключенческим фильмом «Серебряные коньки»

28 декабря
2018 год

Новости кино >>
28 декабря 2018
Кинокомпания «Централ Партнершип», Группа компаний ГПМ КИТ, «Кинослово» и Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова приступили к работе над масштабным романтическим приключенческим фильмом «Серебряные коньки», сообщает пресс-служба «Централ Партнершип».

Началась работа над российским приключенческим фильмом «Серебряные коньки»

«Серебряные коньки» - яркий, зрелищный романтический фильм, действие которого происходит на рубеже 19-го и 20-го веков. Фильм погрузит зрителя в атмосферу Серебряного века и расскажет трогательную и захватывающую историю любви, насыщенную романтикой и приключениями. Действие фильма происходит в зимнем Санкт-Петербурге. Северная столица – полноценный герой этой истории, и мы заново откроем этот волшебный город для современного зрителя», – отмечает один из продюсеров фильма Леонид Верещагин.

История разворачивается на рубеже веков, в канун 1900 года, в предновогоднем зимнем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.

Съемки картины начнутся в феврале и будут проходить в Санкт-Петербурге, на замерзших реках и каналах Северной столицы, а также во дворцах Великих князей и в Михайловском замке. Команда и актеры проекта будут объявлены позже.

«Это очень непростой проект с точки зрения производства. В нашей стране еще никто не снимал в таком объеме на реальных замерзших водоемах. Мы оживляем каналы праздничными ярмарками, заливаем и украшаем катки, декорируем и воссоздаем архитектуру самого красивого города. Мы намерены подарить зрителям настоящее сказочное приключение в декорациях парадного имперского Петербурга, каким в кино его еще никто не показывал. И осуществить эту амбициозную задумку нам поможет выдающаяся команда профессионалов и замечательных российских и зарубежных актеров», – говорит продюсер проекта Петр Ануров.

За создание компьютерной графики в картине отвечает студия визуальных эффектов CGF, работавшая над фильмами «Движение вверх», «Тренер», «Время первых», «Экипаж».

«Думаю, картина вызовет живой зрительский интерес. В ней органично сплетаются история юных влюблённых, бросивших вызов обществу, погони с головокружительными трюками, детективное расследование... Особое внимание будет уделено стилистике, мы покажем сразу три Санкт Петербурга: праздничная рождественская натура с ярмарками и переместившейся на лёд Невы городской жизнью, дворцовая роскошь столичной элиты и кабацко-уголовный мир города. Впереди большая и увлекательная работа», – отмечает продюсер Рафаел Минасбекян.

В прокат фильм «Серебряные коньки» планируется выпустить в 2020 году, дистрибьютором выступит кинокомпания «Централ Партнершип».
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