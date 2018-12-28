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ВЦИОМ назвал кинопредпочтения россиян

28 декабря
2018 год

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28 декабря 2018
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование о кинопредпочтениях россиян по итогам 2018 года.

ВЦИОМ назвал кинопредпочтения россиян
фото: "Три богатыря и наследница престола"

Согласно данным опроса, чаще всего россияне смотрят военные фильмы (27%), сказки и мультфильмы (26%), комедии (25%). Военные фильмы предпочитают люди в возрасте от 45 до 59 лет и старшее поколение .Сказки и мультфильмы чаще смотрят 25-34-летние (40%), а комедии – молодежь (42% среди 18-24-летних). При этом доля респондентов, которые часто смотрят мультфильмы и комедии за последний год снизилась.

В топ-5 «народного» рейтинга кинематографических предпочтений также входят детективы (22%) и исторические костюмные фильмы (21%). При этом аудитория любителей детективов по сравнению с прошлым годом выросла на 9%, а доля зрителей костюмных историй напротив снизилась на 5%. Еще 16% часто смотрят драмы (21% среди женщин), а 15% отдают предпочтение приключенческим фильмам о путешествиях и авантюристах.

Каждый десятый опрошенный часто смотрит мелодрамы, столько же выбирают для просмотра триллеры и фильмы ужасов (37% среди 18-24-летних). Боевики предпочитают 9% респондентов (15% среди мужчин).

Россия лидирует в рейтинге любимых стран-производителей кино: 83% опрошенных отдают предпочтение отечественным фильмам. На втором месте фильмы США (40%). Французское кино предпочитают 15% участников опроса. Еще 8% нравятся фильмы британского происхождения. Индийские фильмы назвали 6% наших сограждан.
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