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Роскомнадзор чаще всего блокировал пиратские сайты из-за «Собибора»

28 декабря
2018 год

Новости кино >>
28 декабря 2018
Роскомнадзор, известный своей активной работой по блокировке пиратских сайтов, представил на официальной странице в Facebook свои киноитоги года.

Роскомнадзор чаще всего блокировал пиратские сайты из-за «Собибора»
фото: "Собибор"

«Мы подготовили для вас ТОП-10 наиболее популярных фильмов, правообладатели которых обращались к нам за защитой от интернет-пиратов в 2018 году», – отмечается в сообщении.

На первой строчке оказался выдвиженец России (хоть и не самый удачный) на премию «Оскар» – режиссерский дебют Константина Хабенского «Собибор», который заблокировали на 538 пиратских ресурсах. Далее следует приключенческий триллер «За гранью реальности» с Милошем Биковичем и Антонио Бандерасом (415 ресурсов), на третьей строчке – «Гоголь. Вий» с Александром Петровым в главной роли (Гоголя, а не Вия).

Также в десятку вошли мультфильм «Смешарики. Дежавю», «О чем говорят мужчины. Продолжение», режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер», фильм Сарика Андреасяна «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым, «Гоголь. Страшная месть» (вновь с Александром Петровым), «Селфи» (вновь с Константином Хабенским) и мелодрама про танки «Несокрушимый».
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Сарик АндреасянАнтонио БандерасМилош БиковичДанила КозловскийДмитрий НагиевАлександр Петров (III)Константин Хабенский
фильмы
Гоголь. ВийГоголь. Страшная местьЗа гранью реальностиНепрощённыйНесокрушимыйО чём говорят мужчины. ПродолжениеСелфиСмешарики. ДежавюСобиборТренер

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