Роскомнадзор чаще всего блокировал пиратские сайты из-за «Собибора»

Роскомнадзор, известный своей активной работой по блокировке пиратских сайтов, представил на официальной странице в Facebook
свои киноитоги года.
фото: "Собибор"
«Мы подготовили для вас ТОП-10 наиболее популярных фильмов, правообладатели которых обращались к нам за защитой от интернет-пиратов в 2018 году
», – отмечается в сообщении.
На первой строчке оказался выдвиженец России (хоть и не самый удачный
) на премию «Оскар» – режиссерский дебют Константина Хабенского
«Собибор
», который заблокировали на 538 пиратских ресурсах. Далее следует приключенческий триллер «За гранью реальности
» с Милошем Биковичем
и Антонио Бандерасом
(415 ресурсов), на третьей строчке – «Гоголь. Вий
» с Александром Петровым
в главной роли (Гоголя, а не Вия).
Также в десятку вошли мультфильм «Смешарики. Дежавю
», «О чем говорят мужчины. Продолжение
», режиссерский дебют Данилы Козловского
«Тренер
», фильм Сарика Андреасяна
«Непрощенный
» с Дмитрием Нагиевым
, «Гоголь. Страшная месть
» (вновь с Александром Петровым), «Селфи
» (вновь с Константином Хабенским) и мелодрама про танки «Несокрушимый
».