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Сеть «Москино» на праздниках покажет фильмы Бориса Хлебникова

29 декабря
2018 год

Новости кино >>
29 декабря 2018
Столичная сеть «Москино» во время новогодних каникул покажет в своем кинотеатре «Звезда» фильмы одного из самых ярких современных режиссеров Бориса Хлебникова.

Сеть «Москино» на праздниках покажет фильмы Бориса Хлебникова

«Герои Хлебникова либо плывут по течению жизни и предпочитают поменьше говорить как в «Свободном плавании» и отчасти в «Аритмии», либо по мере сил борются с повседневным злом – с помощью своего безумия как в «Сумасшедшей помощи» или старого ружья как в «Долгой счастливой жизни». А главное, во всех его картинах есть ощущение пресловутой правды жизни. Ни один из героев Хлебникова не вызывает внутренней заминки в виде фразы «не верю» – будь то современный Дон Кихот с московской окраины или пьющий врач скорой помощи, все они настоящие и живые», – отмечается на сайте сети.

Ретроспектива откроется 3 января показом ленты «Свободное плавание», а завершится 6 января фильмом «Аритмия», признанным лучшей картиной на прошлогоднем фестивале «Кинотавр». Также в рамках ретроспективы можно будет увидеть ленту «Коктебель», которую Хлебников снял вместе с Алексеем Попогребским и комедию «Пока ночь не разлучит».
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Свободное плавание Бориса Хлебникова
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