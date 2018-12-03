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«Бегущий по лезвию» продолжится в виде аниме-сериала

3 декабря
2018 год

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3 декабря 2018
У «Бегущего по лезвию бритвы» появится собственный аниме-сериал под названием «Бегущий по лезвию — Чёрный лотос». Согласно Variety, за его производство отвечают Alcon Television Group, Adult Swim и Crunchyroll.

«Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022»
фото: slashfilm.com

Первый сезон будет состоять из 13 получасовых эпизодов. Действие развернётся в 2032 году между событиями фильмов Ридли Скотта и Дени Вильнёва, и велика вероятность появления некоторых знакомых по дилогии персонажей.

Постановку доверят Синдзи Арамаки («Яблочное зёрнышко») и Кэндзи КамиямеПризрак в доспехах: Синдром одиночки»), а создатель «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ, снявший для «Бегущего по лезвию 2049» аниме-короткометражку «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022», выступит творческим продюсером сериала.
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«Бегущий по лезвию бритвы»
«Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022»
«Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022»
«Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022»
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