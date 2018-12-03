«Бегущий по лезвию» продолжится в виде аниме-сериала

У «Бегущего по лезвию бритвы»
появится собственный аниме-сериал под названием «Бегущий по лезвию — Чёрный лотос»
. Согласно Variety
, за его производство отвечают Alcon Television Group, Adult Swim и Crunchyroll.
Первый сезон будет состоять из 13 получасовых эпизодов. Действие развернётся в 2032 году между событиями фильмов Ридли Скотта
и Дени Вильнёва
, и велика вероятность появления некоторых знакомых по дилогии персонажей.
Постановку доверят Синдзи Арамаки
(«Яблочное зёрнышко»
) и Кэндзи Камияме
(«Призрак в доспехах: Синдром одиночки
»), а создатель «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ
, снявший для «Бегущего по лезвию 2049»
аниме-короткометражку «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022»
, выступит творческим продюсером сериала.