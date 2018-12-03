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Оргкомитет «Икара» объявил о начале приёма заявок

3 декабря
2018 год

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3 декабря 2018
Начался приём за­явок на со­ис­ка­ние Пятой На­ци­ональ­ной ани­маци­он­ной пре­мии «Икар». Об этом сообщается на сайте Ассоциации анимационного кино.

Оргкомитет «Икара» объявил о начале приёма заявок
фото: aakr.ru

Пре­мия бу­дет вру­чать­ся по 15 но­мина­ци­ям: «Фильм», «Фильм в про­кате», «Стар­тап (пер­вый се­зон се­ри­ала)», «Эпи­зод (фильм из се­ри­ала лю­бого се­зона)», «Ре­жис­сёр», «Сце­нарист», «Ху­дож­ник», «Ани­матор», «Зву­коре­жис­сёр», «Ком­по­зитор», «Ак­тёр», «Пер­со­наж», «Де­ло (прик­ладная ани­мация)», «Про­дюсер» и «Мас­тер». Последние две номинации вы­бира­ют­ся ор­гко­мите­том пре­мии.

Приём заявок завершится 15 ян­ва­ря будущего года. Для участия в но­мина­ции «Ани­матор» вновь бу­дут при­нимать­ся де­монс­тра­ци­он­ные ви­део (шо­ури­лы) ани­мато­ров, сос­то­ящие из их про­фес­си­ональ­ных ра­бот, вы­пол­ненных в те­чение го­да, пред­шес­тву­юще­го Пре­мии.

Рос­сий­ская На­ци­ональ­ная ани­маци­он­ная ки­ноп­ре­мия «Икар» при­суж­да­ет­ся за дос­ти­жения в про­фес­сии и за вклад в раз­ви­тие от­расли. Вру­ча­ет­ся еже­год­но, на­чиная с 2015 го­да, в День рос­сий­ской ани­мации 8 ап­ре­ля. Ини­ци­атором и ху­дожес­твен­ным ру­ково­дителем «Икара» вступает Сер­гей Кап­ков.
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