Оргкомитет «Икара» объявил о начале приёма заявок

Начался приём заявок
на соискание Пятой Национальной анимационной премии «Икар». Об этом сообщается на сайте Ассоциации анимационного кино
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Премия будет вручаться по 15 номинациям: «Фильм», «Фильм в прокате», «Стартап (первый сезон сериала)», «Эпизод (фильм из сериала любого сезона)», «Режиссёр», «Сценарист», «Художник», «Аниматор», «Звукорежиссёр», «Композитор», «Актёр», «Персонаж», «Дело (прикладная анимация)», «Продюсер» и «Мастер». Последние две номинации выбираются оргкомитетом премии.
Приём заявок завершится 15 января будущего года. Для участия
в номинации «Аниматор» вновь будут приниматься демонстрационные видео (шоурилы) аниматоров, состоящие из их профессиональных работ, выполненных в течение года, предшествующего Премии.
Российская Национальная анимационная кинопремия «Икар» присуждается за достижения в профессии и за вклад в развитие отрасли. Вручается ежегодно, начиная с 2015 года, в День российской анимации 8 апреля. Инициатором и художественным руководителем «Икара» вступает Сергей Капков
.