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Брендану Фрейзеру исполнилось 50 лет

3 декабря
2018 год

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3 декабря 2018
Сегодня, 3 декабря, исполнилось 50 лет американскому и канадскому актёру театра, кино и телевидения, продюсеру Брендану Фрейзеру, прославившемуся благодаря роли Рика О'Коннелла в трилогии «Мумия».

«Мумия»

Брендан Джеймс Фрейзер родился 3 декабря 1968 года в Индианаполисе (Индиана) в семье канадцев. Его мать Кэрол Мэри была советником по продажам, а отец Питер, бывший журналист, служил в министерстве туризма в Канаде. Его дядя по материнской линии Джордж Женеро выиграл золотую медаль в Летних Олимпийских играх 1952 года. Будучи ребёнком, вместе с семьёй много путешествовал. Долгое время жил в Нидерландах, Швейцарии, Италии, Лондоне, Канаде и различных городах США. В возрасте 12 лет впервые принял участие в профессиональной постановке в Вест-Энде. Позднее, в 2001-м, сыграл в хите лондонского Вест-Энда «Кошка на раскалённой крыше» Теннесси Уильямса.

Актёрскую профессию изучал в Торонто и Сиэтле, где в 1990-м окончил Корнишский колледж искусств. Кинодебют актёра состоялся в 1991 году в ленте «Дурацкое пари» с Ривером Фениксом в главной роли. Впервые обратил на себя внимание пародией на Тарзана в «Джордже из джунглей», а спустя год вместе с Иэном Маккелленом снялся в биографическом фильме «Боги и монстры», где раскрылся его драматический талант. Затем последовали популярная комедия «Взрыв из прошлого» и первая «Мумия», получившая два продолжения и спин-офф.

Всего на счету Брендана Фрейзера около 70 ролей в кино и на телевидении. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Замороженный калифорниец», «Янгер и Янгер», «Ослеплённый желаниями», «Тихий американец», «Луни Тюнз: Снова в деле», «Клиника», «Столкновение», «Путешествие к центру Земли», «Бросок кобры», «Чернильное сердце», «Месть пушистых» и «Хроники ломбарда». Его голос можно услышать в мультфильмах «Побег с планеты Земля» и «Реальная белка», а также в видеоиграх The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor и Adventure at the Center of the Earth. Обладатель восьми наград.
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