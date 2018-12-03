Стартовали съёмки второго сезона «Кубы»

Дмитрий Коробкин приступил в Ярославле к съёмкам второго сезона «Кубы» с Алексеем Макаровым в роли майора уголовного розыска Андрея Кубанкова. За производство сериала отвечает «Киностудия КИТ», сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Майор Кубанков по прозвищу Куба сразу после повышения в столице вынужден вернуться в Среднереченск, поскольку всплывают новые детали в расследовании загадочной гибели его возлюбленной – Эрики Одинцовой. Докопаться до сути этого дела Кубе всячески помогают сотрудники местного РОВД. Однако на отдел ещё выпадают самые запутанные преступления в городе: начиная поиском пропавших людей и заканчивая кражей ценнейших икон. Но всё-таки самым большим достижением для Кубы становятся не успешно раскрытые дела, а обретение новой семьи. Он знакомится с врачом Евгенией и её подрастающей дочкой Сашей, чью любовь и доверие ещё придётся завоевать Кубе, став для девочки настоящим отцом.
«Я очень рада принимать участие в съёмках второй части сериала "Куба", который столь полюбился зрителям канала НТВ. Не буду раскрывать детали, скажу лишь, что истории второй части будут ещё интереснее и не дадут соскучиться зрителю. Ну а за весёлую составляющую будут отвечать Смирнов и Садурова», — рассказала исполнительница роли капитана полиции Оксаны Садуровой Екатерина Никитина.