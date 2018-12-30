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Второго сезона «Звоните ДиКаприо!» не будет

30 декабря
2018 год

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30 декабря 2018
Исполнитель главной роли в сериале «Звоните ДиКаприо!» Александр Петров в интервью Кино-театр.ру рассказал, что второго сезона сериала, высоко оцененного российскими критиками, не будет.

Второго сезона «Звоните ДиКаприо!» не будет

«История закончилась. Точка. Про что могла бы быть история? Как они все дальше будут жить без него? Это будет высосано из пальца. Не будет второго сезона «ДиКаприо», Андрей об этом тоже говорил. Эта история закончена», – отметил Петров.

Сериал «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова рассказывает об успешном и эксцентричном актере Егоре Румянцеве (Петров), который неожиданно узнает о том, что он ВИЧ-положителен. Проект вышел на онлайн-платформе ТНТ-Премьер и получил высокие оценки критиков – в частности, занял первую строчку в опросе Кино-театр.ру.
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