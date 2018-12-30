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Сирша Ронан и Тимоти Шаламе сыграют в новом фильме Уэса Андерсона

30 декабря
2018 год

Новости кино >>
30 декабря 2018
Сирша Ронан присоединилась к актерскому составу новой картины Уэса Андерсона «Французская депеша» (The French Dispatch), сообщает IndieWire.

Сирша Ронан и Тимоти Шаламе сыграют в новом фильме Уэса Андерсона

Действие фильма Андерсона развернется вокруг американской газеты, отделение которой работает в Париже. По признанию режиссера, картина станет его признание в любви журналистике. Всего в ленте будет три сюжетные линии. Ранее сообщалось, что «Французский диспетчер» может быть мюзиклом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Зато известен почти весь актерский состав ленты. Помимо Сиршы Ронан, которая уже снималась у Андерсона в «Отеле "Гранд Будапешт"», в новой ленте заявлены Тимоти Шаламе, Фрэнсис Макдорманд, Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Бенисио дель Торо и Джеффри Райт.
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Уэс АндерсонБенисио Дель ТороФрэнсис МакдормандБилл МюррейДжеффри РайтСирша РонанТильда СуинтонТимоти Шаламе
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