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Сет Роген и Эван Голдберг расскажут о противостоянии Sega и Nintendo

4 декабря
2018 год

Новости кино >>
4 декабря 2018
Сет Роген и Эван Голдберг спродюсируют мини-сериал «Консольные войны» на основе книги Блейка Дж. Харриса «Консольные войны. Sega, Nintendo и битва, определившая целое поколение». Согласно Variety, контракт на экранизацию подписала компания Legendaty Television.

Сет Роген и Эван Голдберг расскажут о противостоянии Sega и Nintendo

Режиссёром назначен Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»), он поставит сериал по сценарию, над которым работает Майк Розолио.

Книга Харриса, изданная в 2014 году, посвящена противостоянию студии Sega и корпорации Nintendo. Роген и Голдберг загорелись экранизацией, как только «Консольные войны» появились на книжных полках. Изначально они планировали поставить фильм, но теперь их затея переросла в мини-сериал. О дате выхода пока говорить рано.
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