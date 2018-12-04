Сет Роген и Эван Голдберг расскажут о противостоянии Sega и Nintendo

Сет Роген
и Эван Голдберг
спродюсируют мини-сериал «Консольные войны»
на основе книги Блейка Дж. Харриса «Консольные войны. Sega, Nintendo и битва, определившая целое поколение»
. Согласно Variety
, контракт на экранизацию подписала компания Legendaty Television.
Режиссёром назначен Джордан Вот-Робертс
(«Конг: Остров черепа»
), он поставит сериал по сценарию, над которым работает Майк Розолио
.
Книга Харриса, изданная в 2014 году, посвящена противостоянию студии Sega и корпорации Nintendo. Роген и Голдберг загорелись экранизацией, как только «Консольные войны» появились на книжных полках. Изначально они планировали поставить фильм, но теперь их затея переросла в мини-сериал. О дате выхода пока говорить рано.