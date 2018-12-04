Выручка от международной дистрибуции российских фильмов и сериалов увеличилась на 12,5%

«Газпром-медиа» подвёл итоги международных продаж кино- и телевизионных проектов, сообщает пресс-служба ГПМ КИТ.
По итогам 2018-го «Централ Партнершип», входящая в «Газпром-медиа» в составе ГПМ КИТ, увеличила выручку от международной дистрибуции на 12,5%. На конец ноября международные киносборы всех российских релизов ЦПШ выросли на 68% и составили более пяти миллионов долларов. Компания выпустила десять отечественных лент в международный кинопрокат, а общее количество зрителей за рубежом достигло более миллиона человек. География продаж ЦПШ расширилась со 125 стран в 2017-м до 154 стран в 2018-м.
«Централ Партнершип» успешно продала права на фильмы «Русалка. Озеро мёртвых»
, «Легенда о Коловрате»
, «Рубеж»
, «Движение вверх»
, «Тренер»
, «Экипаж»
, «Викинг»
, «Гоголь»
и «Фиксики: Большой секрет»
. «Русалку» увидели зрители в 154 странах, «Викинга» – в 125 странах, а «Легенду о Коловрате» – в 86 странах. В ноябре нa кинорынке American Film Market «Гоголь»
и «Аванпост»
были проданы в Германию, Австрию, Швейцарию и Нидерланды. Кроме того, ЦПШ продал права на показ трилогии «Гоголь»
в Японию, где фильмы будут выпущены в ограниченный прокат.
С 2017 года крупные международные компании приобрели права на ряд проектов телеканала НТВ, входящего в «Газпром-медиа». Международной реализацией прав «Хождения по мукам»
занимается Dori Media Group. В сентябре сериал стал доступен подписчикам Netflix, а в ноябре его премьера состоялась на канале ERT3 в Греции. Недавно был подписан контракт на показ сериала в Таиланде. Armoza Formats приобрёл права на мистический детектив «Проклятие спящих»
и детектив «Трасса смерти»
, а компания Global Agency купила права на историческую остросюжетную драму «А.Л.Ж.И.Р.»
. В 2018-м военные драмы «Апперкот для Гитлера»
и «Орден»
появились на платформе Amazon Prime, а китайская онлайн-платформа Bililbili приобрела остросюжетный триллер «Шуберт»
.
В сентябре текущего года телеканал ТВ-3, входящий в «Газпром-медиа», и крупнейший в Великобритании независимый дистрибьютор телеконтента Cineflix Rights подписали соглашение о передаче эксклюзивных международных прав на киносериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина»
с Анной Михалковой
в главной роли. Проект был показан иностранным партнёрам в Каннах в рамках международного рынка аудиовизуального контента MIPCOM.