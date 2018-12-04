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Выручка от международной дистрибуции российских фильмов и сериалов увеличилась на 12,5%

4 декабря
2018 год

Новости кино >>
4 декабря 2018
«Газпром-медиа» подвёл итоги международных продаж кино- и телевизионных проектов, сообщает пресс-служба ГПМ КИТ.

Выручка от международной дистрибуции российских фильмов и сериалов увеличилась на 12,5%
фото: ruvod.com

По итогам 2018-го «Централ Партнершип», входящая в «Газпром-медиа» в составе ГПМ КИТ, увеличила выручку от международной дистрибуции на 12,5%. На конец ноября международные киносборы всех российских релизов ЦПШ выросли на 68% и составили более пяти миллионов долларов. Компания выпустила десять отечественных лент в международный кинопрокат, а общее количество зрителей за рубежом достигло более миллиона человек. География продаж ЦПШ расширилась со 125 стран в 2017-м до 154 стран в 2018-м.

«Централ Партнершип» успешно продала права на фильмы «Русалка. Озеро мёртвых», «Легенда о Коловрате», «Рубеж», «Движение вверх», «Тренер», «Экипаж», «Викинг», «Гоголь» и «Фиксики: Большой секрет». «Русалку» увидели зрители в 154 странах, «Викинга» – в 125 странах, а «Легенду о Коловрате» – в 86 странах. В ноябре нa кинорынке American Film Market «Гоголь» и «Аванпост» были проданы в Германию, Австрию, Швейцарию и Нидерланды. Кроме того, ЦПШ продал права на показ трилогии «Гоголь» в Японию, где фильмы будут выпущены в ограниченный прокат.

«Хождение по мукам»

С 2017 года крупные международные компании приобрели права на ряд проектов телеканала НТВ, входящего в «Газпром-медиа». Международной реализацией прав «Хождения по мукам» занимается Dori Media Group. В сентябре сериал стал доступен подписчикам Netflix, а в ноябре его премьера состоялась на канале ERT3 в Греции. Недавно был подписан контракт на показ сериала в Таиланде. Armoza Formats приобрёл права на мистический детектив «Проклятие спящих» и детектив «Трасса смерти», а компания Global Agency купила права на историческую остросюжетную драму «А.Л.Ж.И.Р.». В 2018-м военные драмы «Апперкот для Гитлера» и «Орден» появились на платформе Amazon Prime, а китайская онлайн-платформа Bililbili приобрела остросюжетный триллер «Шуберт».

В сентябре текущего года телеканал ТВ-3, входящий в «Газпром-медиа», и крупнейший в Великобритании независимый дистрибьютор телеконтента Cineflix Rights подписали соглашение о передаче эксклюзивных международных прав на киносериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли. Проект был показан иностранным партнёрам в Каннах в рамках международного рынка аудиовизуального контента MIPCOM.
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