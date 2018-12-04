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«Фаворитка» стала обладательницей десяти премий BIFA

4 декабря
2018 год

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4 декабря 2018
«Фаворитка» Йоргоса Лантимоса стала фаворитом ежегодной премии британского независимого кино Award for Best British Independent Film (BIFA), получив десять наград, включая приз за лучший фильм. Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Картина отмечена за лучшую женскую роль (Оливия Колман), женскую роль второго плана (Рэйчел Вайс), режиссуру, сценарий, работу оператора и художника, костюмы, кастинг и грим.

«Фаворитка»

Лучшим актёром признан Джо Коул, исполнивший главную роль в «Боях без правил». Среди иностранных независимых лент победу одержал фильм Альфонсо Куарона «Рома». Лента Линн Рэмси «Тебя никогда здесь не было» удостоена наград за музыку и звук. Специальные призы вручены актрисам Джуди Денч и Фелисити Джонс.

Премия BIFA вручается за достижения в независимом британском кино на ежегодной церемонии в Великобритании с 1998 года.
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