Руперт Уайатт выбыл из адаптации Halo

Руперт Уайатт
покинул сериал Showtime по игровой вселенной Halo
, сообщает Variety
.
«Мне очень жаль, но изменения в графике производства Halo не позволяют мне продолжать работать над постановкой сериала. Для меня работа над Halo стало творчески богатым и полезным опытом. Теперь я присоединяюсь к легиону фанатов, с волнением ожидаю выхода сериала и желаю, чтобы у команды всё получилось на ура», —
заявил Уайатт.
«Очевидно, что производственные требования этого сериала огромны, и нам пришлось добавить время к графику, чтобы сделать всё правильно. К сожалению, эта задержка создала конфликт для Руперта, которого мы тепло благодарим за всё, что он принёс в проект», —
поблагодарил режиссёра Гэри Левин
из Showtime.
Первый сезон телешоу будет включать десять эпизодов. Шоураннером, продюсером и сценаристом выступает Кайл Киллен
(«Пробуждение»
), а Уайатт числился режиссёром нескольких эпизодов и исполнительным продюсером наряду с Джастином Фэлви
, Скоттом Пеннингтоном
и Дэррилом Фрэнком
.