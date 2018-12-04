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Руперт Уайатт выбыл из адаптации Halo

4 декабря
2018 год

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4 декабря 2018
Руперт Уайатт покинул сериал Showtime по игровой вселенной Halo, сообщает Variety.

«Мне очень жаль, но изменения в графике производства Halo не позволяют мне продолжать работать над постановкой сериала. Для меня работа над Halo стало творчески богатым и полезным опытом. Теперь я присоединяюсь к легиону фанатов, с волнением ожидаю выхода сериала и желаю, чтобы у команды всё получилось на ура», — заявил Уайатт.

Руперт Уайатт
фото: variety.com

«Очевидно, что производственные требования этого сериала огромны, и нам пришлось добавить время к графику, чтобы сделать всё правильно. К сожалению, эта задержка создала конфликт для Руперта, которого мы тепло благодарим за всё, что он принёс в проект», — поблагодарил режиссёра Гэри Левин из Showtime.

Первый сезон телешоу будет включать десять эпизодов. Шоураннером, продюсером и сценаристом выступает Кайл Киллен («Пробуждение»), а Уайатт числился режиссёром нескольких эпизодов и исполнительным продюсером наряду с Джастином Фэлви, Скоттом Пеннингтоном и Дэррилом Фрэнком.
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