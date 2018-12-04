30-й «Кинотавр» пройдёт с 9 по 16 июня 2019 года

30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
начинает приём заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра. Смотр пройдёт в Сочи с 9 по 16 июня 2019 года. Основной площадкой показов, по сложившейся традиции, станет Зимний театр. В фестивальную программу войдут традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов, так и ряд проектов и мероприятий, посвящённых 30-му юбилею «Кинотавра», уточняет пресс-служба фестиваля.
«За тридцать лет своей истории "Кинотавр" стал неотъемлемой частью культуры новой России, отразил важнейшие события жизни страны, её надежды и разочарования. Мы обязательно вспомним об этом в программе юбилейного фестиваля 2019 года. Появившись на излёте советской эпохи, "Кинотавр" стал зеркалом, отразившим все перемены, происходившие в отечественном кинематографе в постсоветский период. Были годы, когда фестиваль фактически заменял собой отсутствующую систему кинотеатрального проката. После безвременья 90-х киноиндустрия начала возрождаться и перезагрузка "Кинотавра" совпала с переломным моментом в развитии нашего кинематографа — это было время изменений, вернувших отечественное кино в российские кинотеатры. Каждый фестиваль остался в истории нашего кино названиями своих фильмов-победителей: ими становились картины признанных авторов и совсем молодых — побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие достойные картины. Все они напоминали зрителям и профессионалам, что кинематограф — это не только развлечение и эмоциональное переживание, но и тест общества на приверженность гуманистическим ценностям», —
заявил президент фестиваля Александр Роднянский
.
Подать заявку на участие и ознакомиться с подробностями регламента «Кинотавра» и правилами аккредитации можно на официальном сайте
смотра.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда содействия развитию современного искусства RuArts.