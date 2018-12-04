ревью

Новости кино 30-й «Кинотавр» пройдёт с 9 по 16 июня 2019 года Стартовал приём заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.

Ролики фильмов «История игрушек 4». Трейлер №2 Возвращение Вуди, Базза Лайтера и компании!

Новости театра Максим Матвеев и Анна Чиповская удостоены «Звезды театрала» Лучшими спектаклями сезона зрители признали «Гамлета» и «Поминальную молитву».

Новости кино Руперт Уайатт выбыл из адаптации Halo Причиной послужил растянувшийся график производства сериала.

Ролики фильмов «Интервью с Богом» А что бы вы спросили, оказавшись перед всемогущим?

Ролики фильмов «Значит любит» Выйти из насильственных отношений и найти уверенность в себе — возможно ли это?