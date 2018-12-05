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Завершились съёмки «Джокера»

5 декабря
2018 год

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5 декабря 2018
В Нью-Йорке подошли к концу съёмки реалистичного кинокомикса DC «Джокер», сообщает издание Daily Mail.

Завершились съёмки «Джокера»
фото: dailymail.co

Заглавную роль в картине Тодда Филлипса играет Хоакин Феникс. Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино о превращении Артура Флека в суперзлодея. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Мартина Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист», «Бешеный бык», «Король комедии»).

Компанию Фениксу составят Роберт Де Ниро, Зази Битц, Фрэнсис Конрой, Джош Пэйс, Ши Уигэм, Бретт Каллен и Марк Марон.

Российская премьера «Джокера» намечена на 3 октября 2019 года.
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