Завершились съёмки «Джокера»

ревью

Новости кино Спин-офф «Людей в чёрном» выйдет в российский прокат 12 июня 2019 года Лента получила название «Люди в чёрном: Интернэшнл».

Лайфстайл Линдси Лохан перевоплотилась в Золушку, Белоснежку и Спящую Красавицу Актриса на обложке Paper

Новости кино 30-й «Кинотавр» пройдёт с 9 по 16 июня 2019 года Стартовал приём заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.

Ролики фильмов «История игрушек 4». Трейлер №2 Возвращение Вуди, Базза Лайтера и компании!

Новости театра Максим Матвеев и Анна Чиповская удостоены «Звезды театрала» Лучшими спектаклями сезона зрители признали «Гамлета» и «Поминальную молитву».