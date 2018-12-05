Завершились съёмки «Джокера»

В Нью-Йорке подошли к концу съёмки реалистичного кинокомикса DC «Джокер»
, сообщает издание Daily Mail
.
Заглавную роль в картине Тодда Филлипса
играет Хоакин Феникс
. Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино о превращении Артура Флека в суперзлодея. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Мартина Скорсезе
, вышедших в те времена («Таксист»
, «Бешеный бык»
, «Король комедии»
).
Компанию Фениксу составят Роберт Де Ниро
, Зази Битц
, Фрэнсис Конрой
, Джош Пэйс
, Ши Уигэм
, Бретт Каллен
и Марк Марон
.
Российская премьера «Джокера»
намечена на 3 октября 2019 года.