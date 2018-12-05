Спин-офф «Людей в чёрном» выйдет в российский прокат 12 июня 2019 года

Спин-офф «Людей в чёрном»
обзавёлся локализованным подзаголовком и датой российского релиза. Как уверяет Бюллетень кинопрокатчика
, лента выйдет в России 12 июня 2019 года под названием «Люди в чёрном: Интернэшнл»
.
Картина расскажет об агенте М (Тесса Томпсон
), отправившемся в лондонский филиал ЛВЧ (им руководит персонаж Лиама Нисона
) для того, чтобы проявить себя. Её напарником становится бывший первоклассный агент H (Крис Хемсворт
), и вместе они расследуют загадочное убийство, ради чего нужно много путешествовать по миру. По пути им попадётся пришелёц Пауни в исполнении Кумэйла Нанджиани
.
В фильме также появятся Рэйф Сполл
, Эмма Томпсон
, которая вновь воплотит образ агента О, и Ребекка Фергюсон
в роли главной злодейки.
Режиссёром ленты, чей сценарий подготовили Арт Маркум
и Мэтт Холлоуэй
, стал Ф. Гэри Грэй
. Продюсерами выступают Уолтер Паркс
и Лори Макдональд
, к которым в должности исполнительного продюсера присоединился Стивен Спилберг
.