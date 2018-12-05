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Спин-офф «Людей в чёрном» выйдет в российский прокат 12 июня 2019 года

5 декабря
2018 год

Новости кино >>
5 декабря 2018
Спин-офф «Людей в чёрном» обзавёлся локализованным подзаголовком и датой российского релиза. Как уверяет Бюллетень кинопрокатчика, лента выйдет в России 12 июня 2019 года под названием «Люди в чёрном: Интернэшнл».

Спин-офф «Людей в чёрном» выйдет в российский прокат 12 июня 2019 года

Картина расскажет об агенте М (Тесса Томпсон), отправившемся в лондонский филиал ЛВЧ (им руководит персонаж Лиама Нисона) для того, чтобы проявить себя. Её напарником становится бывший первоклассный агент H (Крис Хемсворт), и вместе они расследуют загадочное убийство, ради чего нужно много путешествовать по миру. По пути им попадётся пришелёц Пауни в исполнении Кумэйла Нанджиани.

В фильме также появятся Рэйф Сполл, Эмма Томпсон, которая вновь воплотит образ агента О, и Ребекка Фергюсон в роли главной злодейки.

Режиссёром ленты, чей сценарий подготовили Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, стал Ф. Гэри Грэй. Продюсерами выступают Уолтер Паркс и Лори Макдональд, к которым в должности исполнительного продюсера присоединился Стивен Спилберг.
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