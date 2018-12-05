Сильвестр Сталлоне закончил съёмки в пятом «Рэмбо»

Сильвестр Сталлоне
завершил съёмки в пятой части популярной экшн-серии про Джона Рэмбо
. Об этом сообщил сам актёр на своей официальной странице в Инстаграме
.
Лента поведает о том, как ветеран Вьетнама, до поры до времени занимавшийся мирным трудом на ранчо, был вынужден пересечь границу для того, чтобы вызволить из лап мексиканского картеля похищенную внучку своей знакомой.
Компанию Сталлоне в фильме составили Пас Вега
, Иветт Монреаль
и Серхио Перис-Менчета
.
За постановку «Рэмбо 5: последней крови»
отвечает Адриан Грюнберг
. Слай
написал сценарий вместе с Мэттью Цирюльником
. Продюсируют картину Ави Лернер
и сам исполнитель титульной роли.