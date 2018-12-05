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Сильвестр Сталлоне закончил съёмки в пятом «Рэмбо»

5 декабря
2018 год

Новости кино >>
5 декабря 2018
Сильвестр Сталлоне завершил съёмки в пятой части популярной экшн-серии про Джона Рэмбо. Об этом сообщил сам актёр на своей официальной странице в Инстаграме.

Сильвестр Сталлоне закончил съёмки в пятом «Рэмбо»

Лента поведает о том, как ветеран Вьетнама, до поры до времени занимавшийся мирным трудом на ранчо, был вынужден пересечь границу для того, чтобы вызволить из лап мексиканского картеля похищенную внучку своей знакомой.

Компанию Сталлоне в фильме составили Пас Вега, Иветт Монреаль и Серхио Перис-Менчета.

За постановку «Рэмбо 5: последней крови» отвечает Адриан Грюнберг. Слай написал сценарий вместе с Мэттью Цирюльником. Продюсируют картину Ави Лернер и сам исполнитель титульной роли.
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