Кевин Харт назначен ведущим «Оскара»

Кевин Харт
проведёт 91-ю церемонию вручения наград премии «Оскар», сообщает Deadline
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«В течение многих лет меня спрашивали, собираюсь ли я когда-либо стать ведущим "Оскара", и я говорил, что это одна из главных возможностей в моей жизни в качестве комика, и что это произойдёт лишь тогда, когда нужно. Я счастлив объявить, что этот день наконец-то настал, и я проведу церемонию. Я просто в восторге, ведь стремился к этой цели в течение долгого времени… Возможность присоединиться к легендарному списку ведущих, которые украсили эту сцену до меня, невероятна», ‒
подтвердил своё назначение Харт в Инстаграме
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22 января станет известен полный список номинантов премии, а сама церемония пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года.