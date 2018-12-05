ревью

Новости кино Кевин Харт назначен ведущим «Оскара» 91-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года.

Новости кино Спин-офф «Людей в чёрном» выйдет в российский прокат 12 июня 2019 года Лента получила название «Люди в чёрном: Интернэшнл».

Новости кино 30-й «Кинотавр» пройдёт с 9 по 16 июня 2019 года Стартовал приём заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.

Ролики фильмов «История игрушек 4». Трейлер №2 Возвращение Вуди, Базза Лайтера и компании!