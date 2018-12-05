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Виталий Хаев пытается избавиться от жениха своей дочери, приехавшего из Китая

5 декабря
2018 год

Новости кино >>
5 декабря 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер международной комедии «Как я стал русским» режиссера Акаки Сахелашвили. Фильм снят по мотивам одноименного сериала о жизни американского журналиста в России, выходившего на СТС в 2015 году.


Понравиться отцу своей невесты - задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью - Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.

«Мы поняли, что к этой теме есть интерес в Китае и других зарубежных странах, и начали активную работу над этим замыслом с нашими китайскими коллегами, - рассказал продюсер Георгий Шабанов. - Чему в итоге были очень рады, так как сюжет знакомства с родителями априори весьма забавный, тем более, когда история о межнациональной паре. Нашей целью было в ироничной форме подчеркнуть определенные моменты. И, конечно, продемонстрировать остроумный взгляд на нашу родину глазами иностранца».

Виталий Хаев пытается избавиться от жениха своей дочери, приехавшего из Китая

Ведущие роли в картине сыграли Дун Чан, Виталий Хаев, Елизавета Кононова, Грант Тохатян, Сергей Чирков, Наталья Суркова, Вадим и Дмитрий Смирновы.

«Имея теоретические знания о Методе Станиславского, на площадке с российскими коллегами я каждый день развивался, - поделился исполнитель главной роли, китайский актёр Дун Чан. - Конечно, не обошлось без трудностей, но в основном они возникали из-за культурных различий, разницы в восприятии каких-то вещей и в выражении эмоций. Но благодаря тесному общению с режиссером нам всегда удавалось все благополучно разрешить. Когда я узнал, что придется учить фразы на незнакомом для меня языке, то сразу согласился, так как для меня это был настоящий «вызов». Первое время мне было очень сложно, но благодаря моим педагогам, Марии Осташевой и Анне Авдеевой, я постепенно приобретал уверенность в себе».

Виталий Хаев пытается избавиться от жениха своей дочери, приехавшего из Китая

Съемки ленты проходили с января по февраль 2018 года в России и Китае: в Москве, Подмосковье, Пекине и Шанхае. Съемочная группа также побывала в китайской Венеции, городе Сучжоу и в Бадалине, где были отсняты романтические сцены на Великой Китайской стене.

«Мы вдвоем с Дун Чаном оценили все прелести этой зимы, – отметил Сергей Чирков, сыгравший в фильме бывшего парня Иры. – По сценарию Дун был вынужден бегать по улице в тонких свитерочках (хотя иногда ему все же перепадали дубленка и шапка-ушанка), а я – в летнем брючном костюме… Мы с ним периодически с пониманием переглядывались. Если уж мне, русскому, было холодно, то ему вообще надо памятник поставить! Он очень стойко переживал все тяготы русской зимы. Дун Чан очень открытый и талантливый парень, было приятно с ним общаться и работать».

Генеральными продюсерами фильма выступили Георгий Шабанов («Страна чудес»), Резо Гигинеишвили («Заложники»), Фан Цяньли, Павел Степанов («Легенда о Коловрате»), Александр Емельянов.

Виталий Хаев пытается избавиться от жениха своей дочери, приехавшего из Китая

«Для нас опыт с сотрудничества с Китаем вдвойне интересен, учитывая их огромный рынок, - считает Резо Гигинеишвили. - Встреча на площадке с китайскими коллегами, прямое взаимодействие с ними – это ценно. Нам, безусловно, нужно было идти на определенные компромиссы, чтобы картина была понятна как отечественному зрителю, так и китайскому. В итоге история получилась в хорошем смысле простой и увлекательной, с юмором на стыке культур».

Премьера фильма «Как я стал русским» намечена на 17 января 2019 года.
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Как я стал русскимКак я стал русским

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Виталий Хаев пытается избавиться от жениха своей дочери, приехавшего из Китая фотографии
Виталий Хаев пытается избавиться от жениха своей дочери, приехавшего из Китая фотографии
Виталий Хаев пытается избавиться от жениха своей дочери, приехавшего из Китая фотографии
Виталий Хаев пытается избавиться от жениха своей дочери, приехавшего из Китая фотографии
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