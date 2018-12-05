Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершились съёмки сиквела «Неадекватных людей» Романа Каримова

5 декабря
2018 год

Новости кино >>
5 декабря 2018
Роман Каримов завершил в Москве съёмки продолжения «Неадекватных людей». Об этом сообщает пресс-служба фильма.

Завершились съёмки сиквела «Неадекватных людей» Романа Каримова
фото: Пресс-служба фильма

«Для меня "Неадекватные люди" ‒ это личная история, которую я проживаю со своими героями и которой отмеряю этапы своей жизни. Когда я закончил первый фильм, конечно, я не думал о сиквеле. Все эти восемь лет меня постоянно спрашивали, будет ли продолжение: зрители даже предлагали возможное развитие этой истории, актёры хотели вернуться к своим ролям. И вот теперь наступил момент, когда я и сам захотел поразмышлять о "Неадекватных людях" через призму событий в собственной жизни. Вторая часть – это прежде всего история Кристины. Она из школьницы превращается во взрослую и самостоятельную девушку, которая старается преодолеть назревшие проблемы. Она пытается найти себя, и зрителям предстоит увидеть, сможет ли она при этом не погубить отношения», ‒ рассказал о сиквеле режиссёр.

Кристина живёт с Виталием тихой семейной жизнью, но её саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он всё больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.

Завершились съёмки сиквела «Неадекватных людей» Романа Каримова
фото: Пресс-служба фильма

Съёмки фильма проходили в Москве с середины сентября. Основной актёрский состав сиквела не изменился: Ингрид Олеринская, Илья Любимов и Евгений Цыганов не раз говорили о желании вернуться к знаковым образам. В картине также заняты Александра Булычёва и Никита Санаев.

На больших экранах «Неадекватные люди 2» появятся в конце 2019 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Роман Каримов снимет сиквел «Неадекватных людей»
Поиск по меткам
Российские фильмысиквел
персоны
Александра БулычёваРоман КаримовИлья ЛюбимовИнгрид ОлеринскаяНикита СанаевЕвгений Цыганов
фильмы
Неадекватные люди

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Вячеслав Дубинин
3 декабря скончался актёр и каскадёр Вячеслав Дубинин.
Андрей Битов
3 декабря ушёл из жизни писатель Андрей Битов.
Виталий Ендовицкий
2 декабря ушёл из жизни актёр Виталий Ендовицкий.

День рождения >>

Сергей Деревянко
Наталья Заякина
Урмас Кибуспуу
Сергей Клановский
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Ирина Цветкова
Игор Гало
Одетт Жуайе
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Грэйс Мур
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Щелкунчик и четыре королевства
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Близнецы
триллер, фильм ужасов
Канада, 2018
Дом, который построил Джек
драма, триллер, фильм ужасов
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2018
Заповедник
музыкальный фильм, социальная драма
Россия, 2018
Идеальная западня
психологический триллер
США, 2018
Мне по кайфу
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Один король - одна Франция
драма, исторический фильм
Франция, 2018
Семь пар нечистых
военный фильм, драма, криминальный фильм
Россия, 2018
Хроники хищных городов
боевик, научная фантастика, экранизация
Новая Зеландия, США, 2018
Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«После»
Ролики фильмов
«После»
Прилежная студентка и образцовая дочь влюбляется в дьявольски притягательного бунтаря из богатой семьи.