Завершились съёмки сиквела «Неадекватных людей» Романа Каримова

ревью

Ролики фильмов «После» Прилежная студентка и образцовая дочь влюбляется в дьявольски притягательного бунтаря из богатой семьи.

Ролики фильмов «Как я стал русским» Китайский парень проходит все круги ада ради русской возлюбленной.

Новости кино Кевин Харт назначен ведущим «Оскара» 91-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии пройдёт в Лос-Анджелесе 24 февраля 2019 года.

Новости кино Спин-офф «Людей в чёрном» выйдет в российский прокат 12 июня 2019 года Лента получила название «Люди в чёрном: Интернэшнл».