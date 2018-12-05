Завершились съёмки сиквела «Неадекватных людей» Романа Каримова

«Для меня "Неадекватные люди" ‒ это личная история, которую я проживаю со своими героями и которой отмеряю этапы своей жизни. Когда я закончил первый фильм, конечно, я не думал о сиквеле. Все эти восемь лет меня постоянно спрашивали, будет ли продолжение: зрители даже предлагали возможное развитие этой истории, актёры хотели вернуться к своим ролям. И вот теперь наступил момент, когда я и сам захотел поразмышлять о "Неадекватных людях" через призму событий в собственной жизни. Вторая часть – это прежде всего история Кристины. Она из школьницы превращается во взрослую и самостоятельную девушку, которая старается преодолеть назревшие проблемы. Она пытается найти себя, и зрителям предстоит увидеть, сможет ли она при этом не погубить отношения», ‒ рассказал о сиквеле режиссёр.
Кристина живёт с Виталием тихой семейной жизнью, но её саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он всё больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.