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Равшана Куркова озвучила Рин в «Унесённых призраками»

6 декабря
2018 год

Новости кино >>
6 декабря 2018
Равшана Куркова озвучила одну из ролей в шедевре Хаяо Миядзаки «Унесённые призраками». Знаменитый мультфильм в новом дубляже выйдет на российские экраны 27 декабря, уточняет пресс-служба кинотеатра «Пионер».



Одну из ролей в фильме озвучила Равшана Куркова. По словам актрисы, «мультфильмы Миядзаки — не просто развлечение, это целая вселенная! Образы всех героев невероятно интересные, глубоко проработанные, сложные и простые одновременно. Мне близка философия Миядзаки — его герои не делятся на плохих и хороших, у всех есть своя логика и предопределение, и в конце концов, несмотря ни на что, все персонажи оказываются на стороне добра. Мне доверили озвучить Рин, наставницу Тихиро, которая сначала производит впечатление очень своенравной девушки — сварливой, ворчливой работницы, которая не очень-то и рада, что ей на голову свалилась главная героиня. Но, как часто бывает у героев Миядзаки, этот, на первый взгляд, не самый отзывчивый человек в итоге во многом помогает Тихиро, которая своим трудолюбием, душевной чистотой и честностью завоёвывает её симпатию, уважение и восхищение».

Картина, занимающая первое место в рейтинге лучших анимационных фильмов по версии IMDb, выйдет не только в новом дубляже, но и на японском языке с русскими субтитрами.
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Унесённые призраками

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