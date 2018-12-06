Александру Балуеву исполнилось 60 лет

Сегодня, 6 декабря
, исполнилось 60
лет популярному советскому и российскому актёру театра и кино Александру Балуеву
.
Александр Николаевич Балуев
родился 6 декабря 1958
года в Москве. После неудачной попытки поступить в Щукинское училище год проработал помощником осветителя в нижнем парке осветительского отделения на «Мосфильме», а затем поступил в Школу-студию МХАТ. По окончании в 1980-м был принят в труппу Театра Советской Армии
, где сыграл свои первые театральные роли в спектаклях «Часы без стрелок»
и «Дама с камелиями»
. В 1986-м перешёл в Московский театр имени Ермоловой
, где его можно было увидеть в главных ролях в постановках «Второй год свободы»
, «Снег, недалеко от тюрьмы»
и «Калигула»
. В конце 80-х актёр покинул театр, в настоящее время играет в антрепризах и сотрудничает с «Ленкомом»
.
В 1981-м дебютировал на телевидении небольшой ролью в знаменитом детективе «Следствие ведут Знатоки»
, а через два года сыграл в эпизоде детского фильма «Обман»
. Получил известность благодаря ролям в «Жене керосинщика» Александра Кайдановского
и «Мусульманине» Владимира Хотиненко
.
На счету Александра Балуева более 100
ролей в кино и на телевидении. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Любовь с привилегиями»
, «Прорва»
, «Ричард Львиное Сердце»
, «Линия жизни»
, «Кризис среднего возраста»
, «Му-Му»
, «Затворник»
, «Каменская»
, «Маросейка, 12»
, «Москва»
, «В августе 44-го»
, «Идеальная пара»
, «Нина. Расплата за любовь»
, «Праздник»
, «Антикиллер»
, «Атлантида»
, «Олигарх»
, «По ту сторону волков»
, «Спецназ»
, «Благословите женщину»
, «Вечерний звон»
, «Марш-бросок»
, «Небо и земля»
, «Граф Крестовский»
, «Московская сага»
, «Гибель Империи»
, «Дура»
, «Заказ»
, «Охота на изюбря»
, «Турецкий гамбит»
, «Вы не оставите меня»
, «Офицеры»
, «1612: Хроники Смутного времени»
, «Изгнание»
, «Инди»
, «Преступление и наказание»
, «Снежный ангел»
, «Наследство»
, «Кандагар»
, «Одна война»
, «Жуков»
, «Пётр Первый. Завещание»
, «Жизнь и судьба»
, «Шаповалов»
, «Две зимы и три лета»
, «Две женщины»
, «След тигра»
, «Всё могут короли»
, «Герой»
, «София»
, «Демон революции»
и «Три сестры»
. Неоднократно играл в голливудских и европейских фильмах («Миротворец»
, «Столкновение с бездной»
, «Доказательство жизни»
, «Фотограф»
).
Обладатель семи наград (призы Фестиваля молодых кинематографистов к/с «Мосфильм», «Кинотавра», IV ТВ конкурса «Вместе» и XIII Международного кинофестиваля в Варне, премия ФСБ России, «Звезда Театрала» и «Ника»).