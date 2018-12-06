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Александру Балуеву исполнилось 60 лет

6 декабря
2018 год

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6 декабря 2018
Сегодня, 6 декабря, исполнилось 60 лет популярному советскому и российскому актёру театра и кино Александру Балуеву.

Александру Балуеву исполнилось 60 лет
фото: hochu.ua

Александр Николаевич Балуев родился 6 декабря 1958 года в Москве. После неудачной попытки поступить в Щукинское училище год проработал помощником осветителя в нижнем парке осветительского отделения на «Мосфильме», а затем поступил в Школу-студию МХАТ. По окончании в 1980-м был принят в труппу Театра Советской Армии, где сыграл свои первые театральные роли в спектаклях «Часы без стрелок» и «Дама с камелиями». В 1986-м перешёл в Московский театр имени Ермоловой, где его можно было увидеть в главных ролях в постановках «Второй год свободы», «Снег, недалеко от тюрьмы» и «Калигула». В конце 80-х актёр покинул театр, в настоящее время играет в антрепризах и сотрудничает с «Ленкомом».

В 1981-м дебютировал на телевидении небольшой ролью в знаменитом детективе «Следствие ведут Знатоки», а через два года сыграл в эпизоде детского фильма «Обман». Получил известность благодаря ролям в «Жене керосинщика» Александра Кайдановского и «Мусульманине» Владимира Хотиненко.

«Мусульманин»

На счету Александра Балуева более 100 ролей в кино и на телевидении. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Любовь с привилегиями», «Прорва», «Ричард Львиное Сердце», «Линия жизни», «Кризис среднего возраста», «Му-Му», «Затворник», «Каменская», «Маросейка, 12», «Москва», «В августе 44-го», «Идеальная пара», «Нина. Расплата за любовь», «Праздник», «Антикиллер», «Атлантида», «Олигарх», «По ту сторону волков», «Спецназ», «Благословите женщину», «Вечерний звон», «Марш-бросок», «Небо и земля», «Граф Крестовский», «Московская сага», «Гибель Империи», «Дура», «Заказ», «Охота на изюбря», «Турецкий гамбит», «Вы не оставите меня», «Офицеры», «1612: Хроники Смутного времени», «Изгнание», «Инди», «Преступление и наказание», «Снежный ангел», «Наследство», «Кандагар», «Одна война», «Жуков», «Пётр Первый. Завещание», «Жизнь и судьба», «Шаповалов», «Две зимы и три лета», «Две женщины», «След тигра», «Всё могут короли», «Герой», «София», «Демон революции» и «Три сестры». Неоднократно играл в голливудских и европейских фильмах («Миротворец», «Столкновение с бездной», «Доказательство жизни», «Фотограф»).

Обладатель семи наград (призы Фестиваля молодых кинематографистов к/с «Мосфильм», «Кинотавра», IV ТВ конкурса «Вместе» и XIII Международного кинофестиваля в Варне, премия ФСБ России, «Звезда Театрала» и «Ника»).
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