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Сайт «Искусство кино» открылся для пользователей

6 декабря
2018 год

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6 декабря 2018
В международном пресс-центре МИА «Россия сегодня» на пресс-конференции журнала «Искусство кино» редакция рассказала о перезапуске сайта kinoart.ru, а также о планах на 2019 год. В беседе с журналистами приняли участие главный редактор журнала Антон Долин, исполнительный директор издания Владимир Кочарян, а также редакторы сайта «Искусство кино» Ольга Касьянова, Егор Беликов и Алексей Филиппов, чьи рецензии хорошо знакомы читателям Кино-театр.ру. Об этом сообщает пресс-служба журнала.

Сайт «Искусство кино» открылся для пользователей
фото: pressmia.ru

Новый сайт журнала уже сегодня открылся для пользователей. Он станет уникальной площадкой, объединяющей преимущества современного онлайн-издания и традиции старейшего в Европе журнала о кино. Это и дайджест мнений о текущем кинопроцессе, и просветительский проект с аналитическими материалами и лонгридами об истории и теории кинематографа. На сайте будут оперативно выходить рецензии на фильмы российского проката и на ключевые ленты с международных кинофестивалей, а также интервью, подкасты и видеозаписи разнообразных лекций, отрывки из книг о кино, которые скоро поступят в продажу, авторские колонки критиков, публицистов и кинематографистов. Помимо оригинального контента планируется избирательная публикация материалов из журнала, в том числе из обширного архива. Архивные выпуски также можно будет купить в электронной версии. Важной функциональной частью станет календарь наиболее интересных кинопоказов, лекций и прочих мероприятий.

По словам создателей журнала, повторный прокат «Сталкера» Андрея Тарковского показал, что у российского зрителя есть большой запрос на сложное авторское кино. А потому в 2019-м Синематека «Искусство кино» выпустит в широкий прокат классические ленты «Жертвоприношение» и «Зеркало» Тарковского, «Асса» Сергея Соловьёва и «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа. Также планируются тематические программы, среди которых — японская анимация, американские нео-вестерны, ретроспектива Сергея Параджанова и многое другое.

В январе 2019 года пройдёт первый большой кинофестиваль «Искусство кино», где зрители смогут посмотреть фильмы трёх разных программ: «Лучшее. Выбор ИК», «Румынская "новая волна"» и «Премьеры». В ходе смотра огласят имя лауреата приза «Искусства кино», который будет вручаться дважды в год: летом – за лучший отечественный дебют (в рамках фестиваля «Кинотавр»), в конце года – за лучший отечественный фильм. Кроме того, на фестивале наградят победителей сценарного конкурса «Личное дело», который «Искусство кино» проводило уже в четвёртый раз. Работы оценивали Татьяна Друбич, Алексей Мизгирев, Кирилл Серебренников, Василий Сигарев и Ярослава Пулинович.
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