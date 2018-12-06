Сайт «Искусство кино» открылся для пользователей

В международном пресс-центре МИА «Россия сегодня» на пресс-конференции журнала «Искусство кино»
редакция рассказала о перезапуске сайта kinoart.ru
, а также о планах на 2019 год. В беседе с журналистами приняли участие главный редактор журнала Антон Долин
, исполнительный директор издания Владимир Кочарян
, а также редакторы сайта «Искусство кино» Ольга Касьянова
, Егор Беликов
и Алексей Филиппов
, чьи рецензии хорошо знакомы читателям Кино-театр.ру
. Об этом сообщает пресс-служба журнала.
Новый сайт журнала уже сегодня открылся для пользователей. Он станет уникальной площадкой, объединяющей преимущества современного онлайн-издания и традиции старейшего в Европе журнала о кино. Это и дайджест мнений о текущем кинопроцессе, и просветительский проект с аналитическими материалами и лонгридами об истории и теории кинематографа. На сайте будут оперативно выходить рецензии на фильмы российского проката и на ключевые ленты с международных кинофестивалей, а также интервью, подкасты и видеозаписи разнообразных лекций, отрывки из книг о кино, которые скоро поступят в продажу, авторские колонки критиков, публицистов и кинематографистов. Помимо оригинального контента планируется избирательная публикация материалов из журнала, в том числе из обширного архива. Архивные выпуски также можно будет купить в электронной версии. Важной функциональной частью станет календарь наиболее интересных кинопоказов, лекций и прочих мероприятий.
По словам создателей журнала, повторный прокат «Сталкера» Андрея Тарковского
показал, что у российского зрителя есть большой запрос на сложное авторское кино. А потому в 2019-м Синематека «Искусство кино» выпустит в широкий прокат классические ленты «Жертвоприношение»
и «Зеркало» Тарковского
, «Асса» Сергея Соловьёва
и «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа
. Также планируются тематические программы, среди которых — японская анимация, американские нео-вестерны, ретроспектива Сергея Параджанова
и многое другое.
В январе 2019 года пройдёт первый большой кинофестиваль «Искусство кино», где зрители смогут посмотреть фильмы трёх разных программ: «Лучшее. Выбор ИК», «Румынская "новая волна"» и «Премьеры». В ходе смотра огласят имя лауреата приза «Искусства кино», который будет вручаться дважды в год: летом – за лучший отечественный дебют (в рамках фестиваля «Кинотавр»), в конце года – за лучший отечественный фильм. Кроме того, на фестивале наградят победителей сценарного конкурса «Личное дело», который «Искусство кино» проводило уже в четвёртый раз. Работы оценивали Татьяна Друбич
, Алексей Мизгирев
, Кирилл Серебренников
, Василий Сигарев
и Ярослава Пулинович
.