Названы лучшие американские фильмы и сериалы 2018 года

Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI), специализирующийся на сохранении кинематографического наследия США, опубликовал
список лучших фильмов и сериалов уходящего года.
В десятку кинокартин включены «Восьмой класс» Бо Бернэма
, «Дневник пастыря» Пола Шредера
, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса
, «Звезда родилась» Брэдли Купера
, «Зелёная книга» Питера Фаррелли
, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла
, «Тихое место» Джона Красински
, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса
, «Чёрная пантера» Райана Куглера
и «Чёрный клановец» Спайка Ли
. Специальной награды удостоена «Рома» Альфонсо Куарона
.
В топ лучших телевизионных программ попали «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
, «Американцы»
, «Атланта»
, «Барри»
, «Лучше звоните Солу»
, «Метод Комински»
, «Наследники»
, «Поза»
, «Удивительная миссис Мейзел»
и «Это мы»
.
Американский институт киноискусства, созданный в 1967 году, представляет собой независимую некоммерческую организацию, которая выступает в поддержку национального кинематографа, проводит многочисленные лекции и симпозиумы с участием представителей мировой киноиндустрии, производит образовательные видеоматериалы для учащихся школ, занимается сохранением и реставрацией старых кинопленок, а также на ежегодной основе проводит собственный кинофестиваль.