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Названы лучшие американские фильмы и сериалы 2018 года

6 декабря
2018 год

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6 декабря 2018
Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI), специализирующийся на сохранении кинематографического наследия США, опубликовал список лучших фильмов и сериалов уходящего года.

В десятку кинокартин включены «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Дневник пастыря» Пола Шредера, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Зелёная книга» Питера Фаррелли, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла, «Тихое место» Джона Красински, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Чёрная пантера» Райана Куглера и «Чёрный клановец» Спайка Ли. Специальной награды удостоена «Рома» Альфонсо Куарона.

«Звезда родилась»

В топ лучших телевизионных программ попали «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче», «Американцы», «Атланта», «Барри», «Лучше звоните Солу», «Метод Комински», «Наследники», «Поза», «Удивительная миссис Мейзел» и «Это мы».

Американский институт киноискусства, созданный в 1967 году, представляет собой независимую некоммерческую организацию, которая выступает в поддержку национального кинематографа, проводит многочисленные лекции и симпозиумы с участием представителей мировой киноиндустрии, производит образовательные видеоматериалы для учащихся школ, занимается сохранением и реставрацией старых кинопленок, а также на ежегодной основе проводит собственный кинофестиваль.
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