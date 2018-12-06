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«Ёлки» превратятся в телесериал

6 декабря
2018 год

Новости кино >>
6 декабря 2018
«Ёлки» продолжатся в виде телесериала. Об этом сообщает пресс-служба канала СТС, который в 2019 году вместе с кинокомпанией «Базелевс» планирует запустить телевизионный проект, основанный на популярной киносерии.

«Ёлки» превратятся в телесериал
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«Создание и поддержка отечественных кинофильмов – одно из ключевых направлений холдинга и в частности СТС. А "Ёлки" сегодня – узнаваемый бренд, который уже несколько лет радует зрителей в новогодние праздники. Но главное, это история, которая полностью соотносится с базовыми ценностями СТС. Как и наш флагманский канал, франшиза собирает перед экранами целые семьи, даёт возможность отвлечься от каждодневной суеты и провести время вместе», – заявил генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

«Безусловно, канал СТС старается дарить праздник каждый день, но особенно важно делать это в новогодние каникулы, когда люди ждут чуда, исполнения желаний и праздничной магии. Поэтому для нас коллаборация с "Ёлками" – это возможность создать правильное настроение, созвучное с ожиданием наших телезрителей. И в будущем мы планируем производить контент с новогодним настроением, включая сериалы, фильмы, эфирное и внеэфирное промо», – говорит генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов.

Помимо сериала, СТС поддержит кинопремьеру «Ёлок последних», которые выйдут в прокат 27 декабря, неделей франшизы: зрители увидят сразу пять частей киносерии, включая «Ёлки новые». А СТС Love на весь декабрь станет каналом «Ёлок», интегрировав новогоднюю франшизу в своё эфирное оформление и шоу.
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