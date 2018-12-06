Павел Руминов завершил съёмки «Успеха»

фото: Пресс-служба компании Renovatio Entertainment
Фильм расскажет о пути к успеху и славе, где порой мечта может обернуться сложным выбором между достижением цели и обычным человеческим счастьем. Съёмки картины, чей релиз намечен на осень 2019 года, начались в конце октября и проходили в Москве.
Роману Курцыну пришлось похудеть на семь килограммов перед началом съёмочного процесса, чтобы из привычного всем зрителям культуриста стать похожим на субтильного рок-музыканта. Более того, режиссёр требовательно отнёсся и к умению некоторых актёров в действительности играть на музыкальных инструментах. Сцены с репетициями и выступлениями зачастую снимались с живыми проигрышами. В фильме звучат каверы на хиты 90-х и оригинальные рок-треки дуэта Снигирь и Курцына.
фото: Пресс-служба компании Renovatio Entertainment
«Для съёмок в этом проекте я учился играть на разных музыкальных инструментах, и давалось мне это с большим трудом. Меня даже в театральный институт не брали, потому что с чувством ритма у меня просто беда. Приходилось уделять этому очень много времени, внимания, и, думаю, в кадре всё это будет заметно», – рассказал Роман Курцын.
Образы Юлии Снигирь и Романа Курцына не скрывают своего внешнего сходства с легендами мировой рок-сцены Куртом Кобейном и Пи Джей Харви. И если Юлии в перевоплощении помог макияж, то Роману сделали парик, в точности повторяющей причёску Кобейна. Актёр утверждает, что это была его собственная идея, он сам нашёл парик, привёз режиссёру и продюсерам и своей инициативой помог финализировать образ.
фото: Пресс-служба компании Renovatio Entertainment
Руминов называет свой новый фильм судьбоносным знаком – его большой любовью в жизни является музыка. У него есть своя рок-группа, он сочиняет и поёт свои песни, и многое в его жизни эмоционально пересекается с тем, что переживают главные герои.
По словам режиссёра, «это фильм, который я могу считать действительно своим лучшим фильмом. На этом фильме я наконец-то, в 43 года, закрепил то, чему научился».