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«Рома» и «Магазинные воришки» номинированы на «Золотой глобус»

6 декабря
2018 год

Новости кино >>
6 декабря 2018
В лос-анджелесском отеле «Беверли Хилтон» на церемонии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, стали известны номинанты «Золотого глобуса» в категории «Лучший иностранный фильм». Трансляция шла на сайте премии.


На премию претендуют «Девочка» Лукаса Донта, «Капернаум» Надин Лабаки, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, «Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и «Рома» Альфонсо Куарона.

«Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, выдвинутый на соискание премии, не попал в число номинантов.

76-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в отеле «Беверли Хилтон» 6 января будущего года.
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