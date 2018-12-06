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«Чёрная пантера» и «Мэри Поппинс возвращается» претендуют на «Золотой глобус»

6 декабря
2018 год

Новости кино >>
6 декабря 2018
Объявлены номинанты на 76-ю премию «Золотой глобус», чья церемония состоится 6 января будущего года. Трансляция шла на сайте премии.

«Чёрная пантера»

В категории «Лучший драматический фильм» представлены фильмы «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Чёрная пантера» Райана Куглера и «Чёрный клановец» Спайка Ли. На звание лучшей комедии/мюзикла претендуют «Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу, «Власть» Адама Маккея, «Зелёная книга» Питера Фаррелли, «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса. В анимационную номинацию включены «Суперсемейка 2» Брэда Бёрда, «Остров собак» Уэса Андерсона, «Ральф против интернета» Фила Джонстона и Рича Мура, «Мирай из будущего» Мамору Хосоды и «Человек-паук: Через вселенные» Боба Персичетти, Питера Рэмси и Родни Ротмэна. Среди режиссёров статуэтку могут получить Брэдли Купер, Альфонсо Куарон («Рома»), Питер Фаррелли, Спайк Ли и Адам Маккей.

Лучшими драматическими актёрами могут признать Брэдли Купера и Леди Гагу («Звезда родилась»), Уиллема Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), Лукаса Хеджеса («Стёртая личность»), Джона Дэвида Вашингтона («Чёрный клановец»), Рами Малека («Богемская рапсодия»), Николь Кидман («Время возмездия»), Гленн Клоуз («Жена»), Розамунд Пайк («Частная война») и Мелиссу Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»). В комедийном жанре в соответствующие номинации вошли актёры Кристиан Бейл («Власть»), Лин-Мануэль Миранда («Мэри Поппинс возвращается»), Вигго Мортенсен («Зелёная книга»), Роберт Редфорд («Старик с пистолетом») и Джон С. Рейли («Стэн и Олли»), а также актрисы Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается»), Оливия Колман («Фаворитка»), Элси Фишер («Восьмой класс»), Шарлиз Терон («Талли») и Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»).

В телевизионном конкурсе на победу рассчитывают драматические сериалы «Американцы», «Телохранитель», «Возвращение домой», «Убивая Еву» и «Поза», ситкомы/мюзиклы «Барри», «В лучшем мире», «Шучу», «Метод Комински» и «Удивительная миссис Мейзел», а также мини-сериалы/телефильмы «Алиенист», «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Острые предметы» и «Чрезвычайно английский скандал». Команда претендентов на звание лучших телевизионных актёров и актрис также подобралась приличная: Эми Адамс, Патриция Аркетт, Конни Бриттон, Лора Дерн, Антонио Бандерас, Даниэль Брюль, Бенедикт Камбербэтч, Хью Грант, Элизабет Мосс, Сандра О, Джулия Робертс, Кери Расселл, Джейсон Бэйтман, Ричард Мэдден, Кристен Белл, Кэндис Берген, Саша Барон Коэн, Джим Керри, Майкл Дуглас и другие.
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